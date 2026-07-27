Юношите до 18 години с нова тежка загуба на Евро 2026

Юношеският национален отбор на България по баскетбол до 18 години претърпя второ поредно поражение в груповата фаза на Европейското първенство (Дивизия А) в Италия. Момчетата ни отстъпиха пред селекцията на Литва с 69:90 в среща от втория кръг на Група С, изиграна в Тренто.

Още от самото начало литовците поеха пълен контрол над събинията на терена. През първата четвърт те натрупаха солиден аванс от 18 точки при 25:7. Във втория период българите стабилизираха представянето си, но прибалтийският тим успя да задържи дистанцията и се оттегли на почивката с комфортна преднина от 48:30.

Тежка загуба за юношите на ЕвроБаскет U18

През второто полувреме Литва методично поддържаше разликата около 20 точки, не позволявайки на нашите момчета да я стопят, и затвори спокойно срещата при крайното 90:69. Литовците доминираха изцяло под коша, овладявайки 48 борби срещу 30 за България, което се оказа ключово за изхода на двубоя.

В редиците на „лъвовете“ най-резултатен бе Мартин Попов, който завърши срещата с внушителните 29 точки, а Калоян Колев добави 14 точки. Останалите им съотборници обаче им оказаха твърде малко подкрепа и това бе причината за поражението.

От състава на победителите над всички бе Галиус Чернекис с 15 точки, Емилис Зибуда завърши с 14, а още трима играчи завършиха с двуцифрен актив.

С двете си поражения България заема последното четвърто място в Група С без спечелена точка, докато лидер е тимът на Германия с две победи. В понеделник (27 юли) е последният мач от груповата фаза за нашия състав, в който "лъвовете" се изправят срещу отбора на Словения. Важно е обаче да се отбележи, че България няма как да отпадне от турнира на този етап поради специфичния регламент на ФИБА – абсолютно всички 16 отбора в Дивизия А продължават към плейофите, където ще се играе на директна елиминация.

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