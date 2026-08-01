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  3. Леверкузен губи талантливия си халф Кенет Айхорн

Леверкузен губи талантливия си халф Кенет Айхорн

  • 1 авг 2026 | 19:25
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Леверкузен губи талантливия си халф Кенет Айхорн

Байер (Леверкузен) ще бъде без новопривлечения талант Кенет Айхорн "за известно време", обявиха от клуба. Дефанзивният халф страда от метаболитно нарушение, което изисква посещения при специалист заради "физическо пренатоварване и загуба на тегло в резултат на стомашно-чревен проблем".  

Айхорн, на 17, бе привлечен от Херта Берлин за 9 милиона евро. Той изигра 19 мача за столичани във втора дивизия и Купата на Германия през миналия сезон.  

"Кенет е едва в началото на надяваме се дълга кариера на най-високо ниво. Ще го подкрепяме по възможно най-добрия начин. На този етап е важно да вземем всички мерки, за да улесним възстановяването му. В момента той се нуждае от спокойствие, а не от напрежение", каза спортният директор Симон Ролфес.  

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Снимки: Imago

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