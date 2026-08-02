Алекс Николов е реализатор №1 във VNL 2026

Националът Александър Николов спечели приза за Реализатор №1 в Лигата на нациите през 2026 година.

България не се класира за турнира на F8 в Нинбо (Китай), а преди него Алекс Николов реализира 278 точки, които се оказаха достатъчни волейболистът на италианския Лубе да триумфира в крайното класиране.

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До последно шанс да го измести от първото място имаше словенецът Ник Муянович, който реализира 24 точки при победата на Словения над Япония с 3:1 в малкия финал.

В крайна сметка Ник Муянович остана на 1 точка от върха и с 277 точки остана втори при реализаторите за 2026 година.

Трети е Фере Регерс от Белгия с 268 точки.

От волейболистите, които ще играят в големия финал Полша - САЩ нито един няма възможност да изпревари Алекс Николов.

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