Националът на Франция и защитник на Арсенал Уилям Салиба се е разминал с операция на гърба заради хроничната си контузия, която го извади от игра в полуфинала срещу Испания (0:2) на Световното първенство, според вестник "Екип". По-рано стана ясно, че той е играл на обезболяващи инжекции на Мондиала заради фрактура на гърба, получена преди два месеца в мач от Висшата лига.
"Имам болки от известно време. Но трябваше да стисна зъби заради Шампионската лига и Висшата лига. Лекарският щаб се оправя добре с това. Световното първенство е веднъж на четири години и трябваше отново да стисна зъби", призна Салиба на пресконференция по време на световните финали.
На Салиба обаче му предстои дълго консервативно лечение, което изисква пълна почивка и тя ще продължи няколко месеца. Диагнозата е окончателна и е поставен от медицинския щаб на Арсенал.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google