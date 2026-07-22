Салиба се размина с операция, но ще отсъства дълго време

Националът на Франция и защитник на Арсенал Уилям Салиба се е разминал с операция на гърба заради хроничната си контузия, която го извади от игра в полуфинала срещу Испания (0:2) на Световното първенство, според вестник "Екип". По-рано стана ясно, че той е играл на обезболяващи инжекции на Мондиала заради фрактура на гърба, получена преди два месеца в мач от Висшата лига.

"Имам болки от известно време. Но трябваше да стисна зъби заради Шампионската лига и Висшата лига. Лекарският щаб се оправя добре с това. Световното първенство е веднъж на четири години и трябваше отново да стисна зъби", призна Салиба на пресконференция по време на световните финали.

🚨 William Saliba has decided NOT to have surgery on his back injury after consultation with Arsenal. The player will now have a long period of rest & although the duration of absence is not known, it is expected to be months. ❌🇫🇷 [@lequipe] pic.twitter.com/YayoB9dPhS — afcstuff (@afcstuff) July 22, 2026

На Салиба обаче му предстои дълго консервативно лечение, което изисква пълна почивка и тя ще продължи няколко месеца. Диагнозата е окончателна и е поставен от медицинския щаб на Арсенал.

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