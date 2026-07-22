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Левски пред сериозно румънско изпитание в Шампионската лига - на живо от "Герена" преди двубоя с Университатя (Крайова)
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Салиба се размина с операция, но ще отсъства дълго време

  • 22 юли 2026 | 18:58
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Салиба се размина с операция, но ще отсъства дълго време

Националът на Франция и защитник на Арсенал Уилям Салиба се е разминал с операция на гърба заради хроничната си контузия, която го извади от игра в полуфинала срещу Испания (0:2) на Световното първенство, според вестник "Екип". По-рано стана ясно, че той е играл на обезболяващи инжекции на Мондиала заради фрактура на гърба, получена преди два месеца в мач от Висшата лига.

"Имам болки от известно време. Но трябваше да стисна зъби заради Шампионската лига и Висшата лига. Лекарският щаб се оправя добре с това. Световното първенство е веднъж на четири години и трябваше отново да стисна зъби", призна Салиба на пресконференция по време на световните финали.  

На Салиба обаче му предстои дълго консервативно лечение, което изисква пълна почивка и тя ще продължи няколко месеца. Диагнозата е окончателна и е поставен от медицинския щаб на Арсенал

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