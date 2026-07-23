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Арсенал избира между Стоунс и Конса за заместник на Салиба

  • 23 юли 2026 | 12:59
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Арсенал избира между Стоунс и Конса за заместник на Салиба

Арсенал има намерение да привлече централен защитник поради контузията на Уилям Салиба. Французинът игра с травма в гърба на Световното първенство. След неговия край и направените изследвания бе взето решение да не се подлага на операция, но ще отсъства от терените няколко месеца.

“Артилеристите” са се насочили към Джон Стоунс и Езри Конса. 32-годишният Стоунс е свободен агент, след като напусна Манчестър Сити, но интерес към него има и от страна на Челси. Бранителят се познава добре с Микел Артета от периода на испанеца като помощник на Пеп Гуардиола на “Етихад”.

Конса е четири години по-млад от Стоунс, но има договор с Астън Вила за още две години. Той, както и Стоунс, могат да играят и отдясно на защитата. Те бяха част от тима на Англия на Световното първенство и имаха принос за достигането на “Трите лъва” до полуфиналите и спечелването на бронзовите медали.

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Снимки: Gettyimages

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