Арсенал избира между Стоунс и Конса за заместник на Салиба

Арсенал има намерение да привлече централен защитник поради контузията на Уилям Салиба. Французинът игра с травма в гърба на Световното първенство. След неговия край и направените изследвания бе взето решение да не се подлага на операция, но ще отсъства от терените няколко месеца.
“Артилеристите” са се насочили към Джон Стоунс и Езри Конса. 32-годишният Стоунс е свободен агент, след като напусна Манчестър Сити, но интерес към него има и от страна на Челси. Бранителят се познава добре с Микел Артета от периода на испанеца като помощник на Пеп Гуардиола на “Етихад”.
Конса е четири години по-млад от Стоунс, но има договор с Астън Вила за още две години. Той, както и Стоунс, могат да играят и отдясно на защитата. Те бяха част от тима на Англия на Световното първенство и имаха принос за достигането на “Трите лъва” до полуфиналите и спечелването на бронзовите медали.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages