Арсенал избира между Стоунс и Конса за заместник на Салиба

Арсенал има намерение да привлече централен защитник поради контузията на Уилям Салиба. Французинът игра с травма в гърба на Световното първенство. След неговия край и направените изследвания бе взето решение да не се подлага на операция, но ще отсъства от терените няколко месеца.

“Артилеристите” са се насочили към Джон Стоунс и Езри Конса. 32-годишният Стоунс е свободен агент, след като напусна Манчестър Сити, но интерес към него има и от страна на Челси. Бранителят се познава добре с Микел Артета от периода на испанеца като помощник на Пеп Гуардиола на “Етихад”.

Arsenal are looking to bolster their defensive options and have an interest in Aston Villa's Ezri Konsa and free agent John Stones 👀🔴 pic.twitter.com/mAvlqVdqQz — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 23, 2026

Конса е четири години по-млад от Стоунс, но има договор с Астън Вила за още две години. Той, както и Стоунс, могат да играят и отдясно на защитата. Те бяха част от тима на Англия на Световното първенство и имаха принос за достигането на “Трите лъва” до полуфиналите и спечелването на бронзовите медали.

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Снимки: Gettyimages