Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Ботев

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за гостуването на Ботев (Пловдив) от 3-ия кръг на efbet Лига. От нея заради травма отпадна Асен Дончев. Аут за срещата са още Мартин Банев и Хорхе Падиля. Добрата новина за щаба на „моряците“ е завръщането в групата на Мохамед Аши, който пропусна последния мач на варненци заради травма, получена от срещата с Ботев във Враца. Сред избраниците на треньора попадна и Идрис Бунаас, който вече е картотекиран и може да играе за Черно море в efbet Лига. „Моряците“ тръгват за Пловдив в петък сутринта, а следобед ще проведат последната си тренировка преди съботния мач. Срещата между Ботев Пловдив и Черно море е на 1 август от 21:15 часа на стадион „Христо Ботев“.

Групата: Кристиан Томов, Антоан Манасиев, Живко Атанасов, Емануил Няголов, Лучиано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Александър Тодоров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Петър Андреев, Николай Златев, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Идрис Бунаас, Георги Лазаров, Селсо Сидней, Александър Колев.

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