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Искат нов детектор на лъжата в Черно море

  • 29 юли 2026 | 11:26
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Шефът на "Национален фенклуб Черно море" Иван Михайлов призова ръководството на клуба да подложи на детектор на лъжата всички играчи на тима, които участваха в Битката за Варна срещу Спартак. "Моряците" загубиха с 0:3 на "Тича" и така бе прекъсната серията им от 19 години и 10 поредни градски дербита без загуба.

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"Като гледах как играха нашите, особено някои от тях, мисля, че ще бъде правилно, ако всички те бъдат изследвани с детектор на лъжата. Така поне могат да се разсеят съмненията, които останаха. "Благодарим" също на Живко Атанасов и Венцислав Керчев. Свършиха си работата и да не очакват повече подкрепа от нас. Дори ако си идат, ще е за тяхно добро", заяви Иван Михайлов.

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Това бе втори негов гневен пост в социалните мрежи след тежкото поражение. Интересното е, че през пролетта на 2019 г. играчите на Черно море бяха поставяни на детектор на лъжата след 1:3 у дома от ЦСКА и после шестима бяха отстранени.

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Снимки: Startphoto

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