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"Моряците" се готвят за тежко гостуване в Пловдив

  • 30 юли 2026 | 09:42
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"Моряците" се готвят за тежко гостуване в Пловдив

Отборът на Черно море се подготвя на клубната си база за тежкото гостуване в Пловдив. "Моряците" се изправят в събота срещу "канарчетата" от Ботев в среща, в която ще трябва да се реабилитират пред феновете си за неочакваната загуба с 0:3 от градския съперник Спартак (Варна) на "Тича".

Програмата е доста трудна, тъй като в следващите два кръга Черно море приема Лудогорец и гостува на ЦСКА 1948, но отборът е доказвал, че може да излезе от всякаква мини криза. Двубоят срещу Ботев (Пловдив) е идеална възможност играчите да се реабилитират пред верните си фенове, които направиха невероятна хореография в дербито срещу Спартак.

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При всички положения опитният наставник на варненци Илиан Илиев ще внесе някои корекции в състава, а присъствието на креативен играч като Мохамед Аши, който пропусна двубоя срещу "соколите", със сигурност ще бъде бонус за отбора.

Пламен Трендафилов

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Снимки: Startphoto

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