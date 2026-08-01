РБ Залцбург се прицели във вратаря на Лудогорец

Вратарят на Лудогорец Хендрик Бонман е обект на интерес от страна на РБ Залцбург, пише Salzburger Nachrichten. Завършилият на третата позиция в австрийската Бундеслига тим иска да се подсили с опитен страж след преминаването на Александър Шлагер във Вердер (Бремен). Новият треньор на биковете Дани Рьол настоява за нов играч под рамката и в страната съобщават, че клубът води преговори с двама германски вратари.

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Хендрик Бонман успя през пролетта и началото на този сезон да се пребори с конкуренцията на Серджио Падт. 32-годишният бивш страж на Борусия (Дортмунд) в момента е избор №1. Той има договор с Лудогорец до лятото на 2027-а и разградчани могат да получат добри средства при продажба това лято. В противен случай могат да изпуснат Бонман без пари след края на кампанията. Стражът има опит по австрийските терени, като от 2022-ра до 2024 година носи екипа на Волфсбергер. След това премина в Лудогорец.

Очаква се в следващите дни да има развитие и по трансфера на Петар Станич в Олимпиакос. Сръбският халф намали финансовите си претенции към гръцкия гранд и сделката отново получи зелена светлина.

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