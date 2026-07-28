Лудогорец картотекира Полендаков

Ръководството на Лудогорец успя да уреди картотека на защитника Михаил Полендаков. Младежкият национал за първи път попадна в групата на разградчани при гостуването на Дунавс снощи, спечелено с 2:0. 19-годишният десен бек обаче не направи дебют със зеления екип, тъй като треньорът Томас Райс предпочете да заложи първо на Йоел Андерсон, а след това и на Сон.

Документите на младока бяха забавени от клуба, който държи правата му - Шефилд Юнайтед. Бранителят ще играе на "Хювефарма Арена", като преотстъпен от "остриетата". Той влиза в правилото на БФС за български футболист до 23 години, който да започва мачовете в елита и да бъде на терена минимум едно полувреме. В Русе наредбата бе спазена с левия защитник Симеон Шишков.

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