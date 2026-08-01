Илиев: Самочувствието не трябва да го оставяме в съблекалнята

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев говори след загубата на своя тим от Ботев (Пловдив). “Моряците” отстъпиха с 0:1 в гостуването си на “Колежа”.

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“Ние влязохме по-добре в мача, личи си при тях нервност. До дузпата бяхме отборът, който имаше идея какво прави на терена. След това Ботев се успокои. Второто полувреме искахме да ги пресираме по-високо, оставихме пространства и създадоха ситуации. Не мога да не съм доволен от желанието. В последните 30 метра трябва да показваме повече самочувствие и класа. Имахме ситуации, в които минимум трябва да отправим удар към вратата. Самочувствието не трябва да го оставим в съблекалнята, а на терена. Само с борба и бягане се опитваме да стоим добре в защита, не става. Последният мач със Спартак беше като шок за нас. Бяхме още по-притеснени. Не е това, което в атака трябва да правим, но имаме и доста нови момчета. Някои от нас загатнаха, че могат да помогнат.

Реакция като борба по терена видях, но като самочувствие със сигурност го нямаме. Нямаме алтернатива да навеждаме сега главата. Нормално е като не си губил 20 години от Спартак това да повлияе, но трябва да го преодолеем. Футболното самочувствие от тренировки, от извън терена, от съблекалнята трябва да го вкарваме на терена.

Имахме такъв период в началото, след това започнахме да надграждаме. Напуснаха ни доста играчи, не успяхме да намерим техни заместници. Не казвам, че сме дали стъпка назад, но според резултати е така. След един пик, който имахме като клуб и отбор, трябва да имаме спокойствието. Дали с мен, или с друг. Нормално е след един пик, когато бяхме втори и трети, да има спад, като виждаме и с другите отбори какво става. Въпросът е, когато има спад, да знаеш какво правиш.

Ако има нещо, ще ги научите. Не си говорим за тия неща. Нормално е в тази ситуация треньорът да е отговорен.

Ние трябва да гледаме нас. Ботев също не бяха в добро състояние, а не го използвахме този момент. В последните 30 метра, с изключение на 1-2 човека, останалите не направиха това, което трябваше да се направи.

Не съм, гледал положението за дузпа, няма смисъл да коментирам съдията. Налагат се млади съдии, нямам против това, въпросът е да не правят грешки умишлено. Програмата е малко зле. Днес ще се приберем в 6 сутринта, после играем пак. Останалите отбори си играят в София, а ние губим дни за пътуване. Компютърът като прави програмата, трябва да му се подсказват тези неща”, заяви Илиев.

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