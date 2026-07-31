„Хокенхайм“ иска да върне Гран При на Германия във Формула 1

Ръководството на една от класическите писти в историята на Формула 1 – „Хокенхайм“, е отправило запитване към шефовете на Формула 1 относно възможността да бъде възродена Голямата награда на Германия в световния шампионат.

Трасето, което беше домакин на състезания от Формула 1 с прекъсвания от 70-те години на миналия век до последния си старт през 2019, премина под контрола на нови инвеститори през 2024 г. Вече са планирани и значителни подобрения на съоръженията около пистата.

🚨 | NEW: Germany's Hockenheim circuit has approached Formula 1 about returning to the calendar.



Negotiations about various areas are ongoing between both sides.



[@wearetherace] — formularacers (@formularacers_) July 31, 2026

Как Бахрейн и Малайзия ще си поделят разходите и приходите от състезанието на "Сепанг"

Групата „Емодром“, която притежава 74,99% от акциите на „Хокенхайм“, е заделила 250 милиона евро за разширяване на своя „Порше Експириънс Център“, както и за изграждането на нов хотел и комплекс, наречен „Моторсуърлд“.

Част от плановете включват и завръщането на Формула 1, като последното състезание там беше спечелено от Макс Верстапен.

Кой ще спечели от включването на Малайзия в календара на Формула 1?

Изпълнителният директор на Формула 1 Стефано Доменикали потвърди за проведените разговори, но подчерта, че шефовете на „Хокенхайм“ са наясно с високата цена за място в календара, особено предвид готовността на други държави да плащат сериозни такси за домакинство.

Which of these tracks, not currently on the 2026 calendar, would you like to see host the F1 season finale 🇩🇪🇵🇹🇮🇹 pic.twitter.com/Me2dW1qReA — Autosport (@autosport) July 29, 2026

„Хората от „Хокенхайм“ се свързаха с нас и проведохме първоначален разговор - заяви той. - Както знаете, те развиват своя комплекс с различна цел. Ако искат да обсъждаме евентуално състезание от Формула 1, разбира се, инвестицията трябва да е различна, защото нашата платформа изисква друг вид вложения. Но ние сме обсъждали това.“

Въпреки че през последните години тенденцията във Формула 1 беше да се отдалечава от европейските състезания, Доменикали намекна, че континентът може отново да стане все по-важен предвид големия интерес от страна на феновете. Това би могло да увеличи шансовете на писти като „Хокенхайм“.

Официално: Малайзия се завръща в календара на Формула 1

„Разбира се, наблюдаваме растежа в Съединените щати - обясни италианецът. - Наблюдаваме и растежа в Европа, защото тя отново се превръща във важен пазар – цифрите и ръстът са налице.“

Европа обаче е изправена пред сериозна конкуренция, като Доменикали заяви, че има опашка от други кандидати. Състезания на африканския континент, в Азия и Южна Америка са възможни варианти, когато се освободят места в бъдещия график. Що се отнася до конкретни държави в Африка, Руанда и Южна Африка са проявили интерес. В Азия опции са Тайланд, Южна Корея, както и втори състезания в Китай и Япония. В Южна Америка Аржентина изглежда логично място за завръщане на Формула 1, предвид интереса, подхранван от Франко Колапинто.

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Доменикали заяви, че „преговорите в Африка напредват много добре“, но изглежда няма бързане за финализиране на сделките, тъй като календарът на Формула 1 е доста запълнен в краткосрочен план. Той обаче смята, че е твърде рано за второ състезание в Китай.

„Имаме повече запитвания от Китай и Япония - каза той. - Но за момента искаме да останем с едно състезание в Китай, защото трябва да консолидираме пазара по-силно, преди да мислим за друга опция там.“

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Интересен аспект от изненадващото завръщане на Малайзия в календара на Формула 1 тази година е, че състезанието се провежда под името Гран При на Бахрейн. Това се случи, защото Бахрейн помогна за финансирането на старта на „Сепанг“, тъй като не може да проведе собственото си състезание на „Сахир“ поради продължаващото напрежение в Близкия изток. Решението „Гран При на Бахрейн в Малайзия“ е необичайно и повдигна въпроси дали подобни споразумения могат да се повтарят в бъдеще, но Доменикали ясно заяви, че не е привърженик на тази идея.

„Не мисля, че това може да бъде дългосрочен подход, защото трябва да бъдем достоверни и последователни - заяви Доменикали. - Но наистина се надявам, че ситуацията в света ще ни позволи да се върнем към нормалното положение, като провеждаме състезания в правилната страна, в която бихме искали. Това, което направихме с Бахрейн и Малайзия, беше фантастично, защото наистина искахме да позволим на Гран При на Бахрейн да бъде част от календара.“

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Снимки: Gettyimages