Макс Верстапен иска още скорост от Ред Бул

Лидерът на Ред Бул Макс Верстапен посочи къде точно отборът трябва да подобри представянето си през втората част на кампанията във Формула 1, ако иска да постигне по-големи успехи.

Базираният в Милтън Кийнс тим е единственият в челната четворка, който все още не е печелил голяма награда през тази година.

"This is magical" ✨



Lewis and Max put on some show-stopping duels in the first half of the season 🍿#F1 pic.twitter.com/MMGuQ6Nl22 — Formula 1 (@F1) July 30, 2026

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Болидът RB22 създаде сериозни предизвикателства за Верстапен и неговия съотборник Исак Хаджар в първите 11 кръга от сезона. Въпреки че Верстапен успя да се качи на подиума пет пъти досега, победата му убягва, докато се бори с баланса и аеродинамичните ограничения на автомобила.

„Като цяло, първата половина на сезона беше много трудна - обясни Верстапен след Гран При на Унгария. - Имаше някои добри моменти, някои ярки, блестящи моменти, предполагам, но като цяло беше трудно. Така че трябва да се опитаме да бъдем по-солидни, малко по-завършени, за да имаме по-безпроблемни уикенди.“

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С влизането в сила на новите технически правила тази година, отборите от Формула 1 са въвлечени във война на подобренията, като има много потенциал за намиране на по-добро темпо.

Верстапен настоя, че Ред Бул не може да намалява темпото, докато сезонът навлиза във втората си половина със състезанието за Голямата награда на Нидерландия следващия месец.

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„Освен това трябва да намерим повече скорост - каза той. - В крайна сметка е толкова просто. И освен да намерим повече скорост, трябва и да нямаме проблемите, които имаме с настоящия пакет, така да се каже.“

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Снимки: Gettyimages