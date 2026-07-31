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Макс Верстапен иска още скорост от Ред Бул

  • 31 юли 2026 | 10:24
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Лидерът на Ред Бул Макс Верстапен посочи къде точно отборът трябва да подобри представянето си през втората част на кампанията във Формула 1, ако иска да постигне по-големи успехи.

Базираният в Милтън Кийнс тим е единственият в челната четворка, който все още не е печелил голяма награда през тази година.

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Болидът RB22 създаде сериозни предизвикателства за Верстапен и неговия съотборник Исак Хаджар в първите 11 кръга от сезона. Въпреки че Верстапен успя да се качи на подиума пет пъти досега, победата му убягва, докато се бори с баланса и аеродинамичните ограничения на автомобила.

„Като цяло, първата половина на сезона беше много трудна - обясни Верстапен след Гран При на Унгария. - Имаше някои добри моменти, някои ярки, блестящи моменти, предполагам, но като цяло беше трудно. Така че трябва да се опитаме да бъдем по-солидни, малко по-завършени, за да имаме по-безпроблемни уикенди.“

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С влизането в сила на новите технически правила тази година, отборите от Формула 1 са въвлечени във война на подобренията, като има много потенциал за намиране на по-добро темпо.

Верстапен настоя, че Ред Бул не може да намалява темпото, докато сезонът навлиза във втората си половина със състезанието за Голямата награда на Нидерландия следващия месец.

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„Освен това трябва да намерим повече скорост - каза той. - В крайна сметка е толкова просто. И освен да намерим повече скорост, трябва и да нямаме проблемите, които имаме с настоящия пакет, така да се каже.“

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Снимки: Gettyimages

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