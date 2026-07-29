Кой ще спечели от включването на Малайзия в календара на Формула 1?

Бившият пилот от Формула 1 Хуан Пабло Монтоя изрази мнение, че предстоящото завръщане на шампионата в Малайзия ще облагодетелства четирикратния шампион Макс Верстапен и настоящия лидер в класирането Андреа Кими Антонели.
Наскоро от Формула 1 потвърдиха, че Гран При на Бахрейн, която беше отменено през април поради конфликта в Близкия изток, ще се проведе на пистата „Сепанг“ в Малайзия в периода 2-4 октомври. По време на дискусия за промяната в календара в предаването на F1 TV след състезанието в Унгария в неделя, Монтоя разкри, че трасето е едно от любимите му.
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„Невероятно е. Състезавал съм се там и е невероятно. Честно казано, това е любимата ми писта от Формула 1. Ако ме попитате кое е любимото ми трасе, това е то. Трябва да си изключително смел, за да си бърз там“, заяви колумбиецът.
„Не защото високоскоростните завои не са с пълна газ, а защото са почти такива, ако смяташ, че си достатъчно смел или достатъчно глупав, за да опиташ. Много пъти успявах да премина, но и много пъти излитах от пистата там“, добави той.
Монтоя смята, че пистата ще пасне перфектно на Верстапен, който спечели последното състезание в Малайзия през 2017 година, както и на Антонели.
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„Това е една от онези писти, на които трябва да „изстискваш“ колата. Мисля, че е невероятно трасе за пилот като Макс, който обича да извлича максимума от болида. Смятам, че и Антонели ще успее там. Така че ще бъде много готино за гледане. Ще бъде и много горещо“, обясни Монтоя.
Снимки: Gettyimages