Кой ще спечели от включването на Малайзия в календара на Формула 1?

Бившият пилот от Формула 1 Хуан Пабло Монтоя изрази мнение, че предстоящото завръщане на шампионата в Малайзия ще облагодетелства четирикратния шампион Макс Верстапен и настоящия лидер в класирането Андреа Кими Антонели.

The 2026 Bahrain Grand Prix will be held at the iconic Sepang International Circuit!



Set to take place later this year from 2-4 October#F1 pic.twitter.com/7oY9pytnh8 — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Наскоро от Формула 1 потвърдиха, че Гран При на Бахрейн, която беше отменено през април поради конфликта в Близкия изток, ще се проведе на пистата „Сепанг“ в Малайзия в периода 2-4 октомври. По време на дискусия за промяната в календара в предаването на F1 TV след състезанието в Унгария в неделя, Монтоя разкри, че трасето е едно от любимите му.

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„Невероятно е. Състезавал съм се там и е невероятно. Честно казано, това е любимата ми писта от Формула 1. Ако ме попитате кое е любимото ми трасе, това е то. Трябва да си изключително смел, за да си бърз там“, заяви колумбиецът.



„Не защото високоскоростните завои не са с пълна газ, а защото са почти такива, ако смяташ, че си достатъчно смел или достатъчно глупав, за да опиташ. Много пъти успявах да премина, но и много пъти излитах от пистата там“, добави той.

An iconic circuit, Sepang has delivered some classic F1 moments!



It will join the 2026 calendar to host the Bahrain Grand Prix later this year from 2-4 October#F1 pic.twitter.com/hXyMEmcJLY — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Монтоя смята, че пистата ще пасне перфектно на Верстапен, който спечели последното състезание в Малайзия през 2017 година, както и на Антонели.

„Това е една от онези писти, на които трябва да „изстискваш“ колата. Мисля, че е невероятно трасе за пилот като Макс, който обича да извлича максимума от болида. Смятам, че и Антонели ще успее там. Така че ще бъде много готино за гледане. Ще бъде и много горещо“, обясни Монтоя.

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Снимки: Gettyimages