Хонда: Целта ни е Алонсо отново да стане световен шампион

Главният инженер и шеф на Хонда Рейсинг във Формула 1 Шинтаро Орихара заяви, че звездата на Астън Мартин Фернандо Алонсо не е загубил вяра във възможностите на японците да създадат конкурентна задвижваща система за Астън Мартин, въпреки трудното начало на сезона. И обяви, че амбицията на Хонда е Фернандо отново да стане световен шампион.

“Ние работим с двама пилоти и за нас е голям плюс, че те ни дават различна обратна връзка - обясни Орихара. - Фернандо има огромен опит и информацията, която получаваме от него винаги е много важна. Той има зад гърба си 20 сезона във Формула 1 и когато ни каже например: “Трябва така да използваме енергията преди влизането в завоя”, ние трябва да послушаме мнението му.

"This is magical" ✨



Lewis and Max put on some show-stopping duels in the first half of the season 🍿#F1 pic.twitter.com/MMGuQ6Nl22 — Formula 1 (@F1) July 30, 2026

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“След всяка сесия обсъждаме случилото се и Фернандо демонстрира огромна мотивация и желание колата на Астън Мартин да стане по-бърза. Той има много изисквания към нас и ние винаги го слушаме

“Нашата цел е Алонсо отново да вземе световната титла, работим отлично заедно и знаем, че той е великолепен пилот. Той има огромно желание за успех и се доверява на Хонда. Затова и ние искаме да му осигурим всичко, от което той има нужда, за да успее.”

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Снимки: Gettyimages