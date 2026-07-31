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  3. Хонда: Целта ни е Алонсо отново да стане световен шампион

Хонда: Целта ни е Алонсо отново да стане световен шампион

  • 31 юли 2026 | 10:42
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Главният инженер и шеф на Хонда Рейсинг във Формула 1 Шинтаро Орихара заяви, че звездата на Астън Мартин Фернандо Алонсо не е загубил вяра във възможностите на японците да създадат конкурентна задвижваща система за Астън Мартин, въпреки трудното начало на сезона. И обяви, че амбицията на Хонда е Фернандо отново да стане световен шампион.

“Ние работим с двама пилоти и за нас е голям плюс, че те ни дават различна обратна връзка - обясни Орихара. - Фернандо има огромен опит и информацията, която получаваме от него винаги е много важна. Той има зад гърба си 20 сезона във Формула 1 и когато ни каже например: “Трябва така да използваме енергията преди влизането в завоя”, ние трябва да послушаме мнението му.

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“След всяка сесия обсъждаме случилото се и Фернандо демонстрира огромна мотивация и желание колата на Астън Мартин да стане по-бърза. Той има много изисквания към нас и ние винаги го слушаме

“Нашата цел е Алонсо отново да вземе световната титла, работим отлично заедно и знаем, че той е великолепен пилот. Той има огромно желание за успех и се доверява на Хонда. Затова и ние искаме да му осигурим всичко, от което той има нужда, за да успее.”

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Снимки: Gettyimages

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