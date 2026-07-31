Динко Иванов замина за прегледи и лечение в Турция

Българският автомобилен пилот Динко Иванов е заминал снощи към болница Анадолу в Турция за допълнителни изследвания и лечение, съобщи приятелката му Рая Ганева във Фейсбук. Динко е сред най-успешните български автомобилни пилоти в последните години у нас, а преди броени дни Рая помоли колегите му и феновете за помощ, тъй като от март 2025 година той се бори с рак на стомаха.

Много автомобилни състезатели, фенове, както и Община Стара Загора откликнаха на призива на Рая и вчера тя благодари за помощта, след което късно снощи съобщи за заминаването им за Турция, след като състоянието на Динко се е влошило.

Пилоти бойкотираха планинско след тежка катастрофа

Преди Динко Иванов, спортът и феновете се обединиха за събирането на средства и помощ и за Илия Бояджиев, който пострада тежко в катастрофа по време на тренировките за планинското състезание “Раховец - Лясковец”. Тогава две трети от участниците в надпреварата бойкотираха състезанието заради необезопасеното трасе и в неделя не стартираха в състезателните маншове.

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