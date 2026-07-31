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  3. Претендент ли е шампионът във Формула 2 за място в Хаас?

Претендент ли е шампионът във Формула 2 за място в Хаас?

  • 31 юли 2026 | 11:45
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В Хаас все още не са отворили темата за това кой ще кара за тима и догодина във Формула 1, въпреки че много анализатори са на мнение, че това се обсъжда активно в отбора. Предполага се, че Оливър Беарман ще запази мястото си в Хаас, но същото не може да се каже за Естебан Окон, дори по-рано тази година се появиха слухове, че той може и да не изкара до края на сезона.

Според различни източници, претендентите за мястото на французина са двама: звездата на програмата за млади пилоти на Ферари Рафаел Камара, който се бори с Никола Цолов за титлата във Формула 2 и все още действащият шампион във Формула 2 Леонардо Форнароли.

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Италианецът записа два феноменални сезона през 2024 и 2025, като първо взе титлата във Формула 3, въпреки че не успя да спечели нито едно състезание, а миналата година триумфира и във Формула 2.

Форнароли е резервен пилот на Макларън, но реално няма шанс за титулярно място при световните шампиони във Формула 1, затова и се търси друг вариант кариерата му да продължи на най-високо ниво.

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Предполага се, че в Хаас първо трябва да са напълно сигурни, че Беарман вече има достатъчно опит и увереност, за да е лидер на тима от 2027 нататък, за да му партнира дебютант, за когото ще е важно и дали ще получи подкрепа на спонсори.

Форнароли кара в първата свободна тренировка в Унгария, а освен това активно участва в програмата с по-стари автомобили и трупа километри, които ще са му необходими за издаването на суперлиценз за догодина - все индикатори, че може би дебютът му като титуляр във Формула 1 наближава.

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Снимки: Gettyimages

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