Как Бахрейн и Малайзия ще си поделят разходите и приходите от състезанието на "Сепанг"

Шефът на „Сепанг“ обяви, че „всички приходи от продажбата на билети ще отидат в Бахрейн“, докато се подготвя за завръщането си в календара на Формула 1 през октомври.

Миналия уикенд ФИА съобщи, че отменената Гран При на Бахрейн ще бъде пренасрочена за уикенда 2-4 октомври, но ще се проведе на 6000 км разстояние на малайзийската писта „Сепанг“. Първоначално състезанието в Бахрейн беше планирано за април, но беше отменено поради войната в Иран.

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Тъй като конфликтът все още продължава, беше взето решение надпреварата да се проведе на „Сепанг“, но под името Гран При на Бахрейн. Това ще бъде първото състезание на „Сепанг“ в календара на Формула 1 от 2017 насам, въпреки че официално няма да се води като Гран При на Малайзия.

Изпълнителният директор на „Сепанг“ Азхан Шафриман Ханиф заяви, че пистата няма да има контрол върху цените на билетите, нито ще получи приходи от продажбите им.

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„Всички приходи от продажбата на билети ще се върнат в Бахрейн, така че нямаме абсолютната власт да определяме някои неща“, заяви Азхан по време на медийна сесия на „Сепанг“ във вторник.



„Ще направя всичко възможно да договоря специална цена, може би цена за малайзийци с лична карта [МайКад].“

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„Сепанг“ ще си подели оперативните разходи с организаторите на Гран При на Бахрейн, като последните ще покрият таксата за домакинство на Формула 1. Азхан уточни, че оперативните разходи за събитието, които включват подготовката на пистата, ще възлизат на около 13 милиона долара.

Въпреки че Бахрейн ще спечели от събитието, Азхан смята, че тласъкът за малайзийската икономика от завръщането на Формула 1 напълно оправдава ролята на „Сепанг“ като домакин.

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„Поглеждайки цялостната картина, трябва да отчетем и вторичния ефект. Според доклади от страни, които са домакини на Формула 1, те могат да получат повече от три пъти по-голяма стойност.



„Това означава, че Малайзия има потенциал да спечели над 1 милиард рингита [244 милиона долара] икономическо въздействие.



„В миналото трябваше да работим усилено, за да продаваме билети. Днес Формула 1 е изградила огромна глобална фенска база и е създала усещането, че не трябва да се изпуска. Още след обявяването получихме запитвания за спонсорства, фестивали и търговски дейности“, каза Азхан.

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Според него, делегация от Формула 1 вече е извършила инспекция на място и е установила, че пистата отговаря на необходимото ниво за домакинство на състезанието. Въпреки това, преди събитието през октомври се извършват някои дейности по зоните за сигурност и общата инфраструктура.

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Снимки: Gettyimages