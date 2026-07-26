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Официално: Малайзия се завръща в календара на Формула 1

  • 26 юли 2026 | 14:14
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Официално: Малайзия се завръща в календара на Формула 1

Формула 1 ще се завърне на пистата „Сепанг“ на 4 октомври, след като световният шампионат финализира резервните си планове на фона на войната в Иран.

Пистата „Сепанг“ ще приеме Гран При на Бахрейн от 2 до 4 октомври, с което Формула 1 се завръща в Малайзия за първи път от 2017 насам. Звучи странно, но Бахрейн си запазва правото на името на състезанието, което ще е в Малайзия.

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Календарът на Формула 1 за 2026, който първоначално включваше четири кръга в Близкия изток, беше компрометиран от войната между САЩ, Израел и Иран, която дестабилизира целия регион. Състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия бяха отменени, което създаде петседмична пауза през април.

Поради тази причина Формула 1 търсеше алтернативи, а кръгът в Сингапур предостави перфектна възможност за провеждане на състезание в Малайзия, тъй като „Сепанг“ се намира само на 300 км разстояние.

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Бахрейн все още държеше да има свое състезание в календара и постигна споразумение с ФИА, Формула 1 и Малайзия то да се проведе на „Сепанг“.

Така ще се оформи тройна поредица от състезания от Баку до Сингапур в периода от края на септември до средата на октомври. Гран При на Азербайджан ще се проведе в събота, което значително улеснява логистиката.

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„Щастливи сме да потвърдим, че Малайзия ще бъде домакин на Гран При на Бахрейн през 2026 - заяви президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали. - За пореден път спортът демонстрира способността си да се адаптира, да намира решения и да постига резултати, създавайки вълнуващ момент за всички, които следват Формула 1.“

„Това е фантастична новина за нашите фенове. Те ще продължат да се наслаждават на пълен и вълнуващ календар във Формула 1, като същевременно ще видят завръщането на спорта на една страхотна писта. Малайзия е невероятна страна, а „Сепанг“ заема специално място в историята на Формула 1. Тя ще осигури зрелищна сцена за състезания и незабравимо преживяване за феновете на пистата и тези, които гледат по целия свят.“

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Преди това Малайзия беше домакин на Формула 1 всяка година от 1999 до 2017 г. Намаляващите продажби на билети и телевизионни рейтинги, в съчетание с усещането, че са „ограбени“ от сделката си с „Формула 1 Мениджмънт“ на Бърни Екълстоун, накараха „Сепанг“ да прекрати договора си предсрочно, отказвайки се от състезанието си през 2018 г.

Не по-малко от 10 настоящи пилоти от Формула 1 са се състезавали на „Сепанг“ в миналото. Последното Гран При на Малайзия по съвпадение беше дебютът на Пиер Гасли във Формула 1.

Себастиан Фетел е най-успешният пилот на пистата край Куала Лумпур с четири победи на свое име, докато Фернандо Алонсо има най-много от настоящите състезатели – три. Люис Хамилтън постигна рекордните пет полпозишъна там, но превърна само един в победа, като повредата в двигателя му през 2016 г. допринесе за загубата на световната титла от съотборника му Нико Розберг.

Струва си да се отбележи, че Формула 1 се придържа към теоретичен календар от 23 състезания, като финалните кръгове в Катар и Абу Даби остават непроменени, въпреки че съдбата им очевидно зависи от войната в Иран и е известно, че се обмислят алтернативни варианти.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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