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Ираола призна: Да, вярно беше, че разговарях с някои клубове

  • 24 юли 2026 | 01:05
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Ираола призна: Да, вярно беше, че разговарях с някои клубове

Андони Ираола заяви, че е водил преговори с други клубове, преди да поеме стане треньор на Ливърпул. 44-годишният баск замени Арне Слот като наставник на “червените” след края на миналия сезон, а Ираола напусна Борнемут след три години.

“Случи се доста бързо. Да, вярно беше, че разговарях с някои клубове. Мисля, че беше първата или втората седмица след края на сезона. Ливърпул се свърза с мен и не ми отне много време”, каза Ираола.

Ираола беше основният кандидат на Ливърпул, когато беше взето решението за уволнение на Слот в края на май след разочароващия сезон, в който мърсисайдци останаха на пето място в Премиър лийг. Все пак шампионата на Острова взе допълнителна квота за европейските клубни турнири и мърсисайдци отново ще играят в Шампионската лига.

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