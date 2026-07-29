Рома обяви новия си изпълнителен директор

От Рома обявиха назначаването на своя нов изпълнителен директор Джон Галантик. Както е известно, този пост беше овакантен близо две години след напускането на Лина Сулуку през септември 2024-та. Ето какво гласи изявлението на клубните собственици:

"Към нашето семейство на Рома,

Днес с голяма гордост обявяваме назначаването на Джон Галантик за главен изпълнителен директор на Рома. Джон е ръководил няколко световни компании на най-високо ниво, като последно е работил в Италия. Той познава италианския спорт и бизнес, тъй като е бил член на бордовете на директорите на Рома и Ферари. Като американско-швейцарски гражданин от италиански произход, той е романист за цял живот. Джон обича и разбира този град, неговите фенове и какво означава този клуб за тях. Твърдо вярваме, че той е правилният човек, който да поведе клуба във второто му столетие. Неговото назначение идва в сезон на нови начала. Завръщаме се в Шампионската лига – постижение, извоювано с жертви на терена и невъзможно без лоялността на най-великите привърженици във футбола. На 22 юли пък започнахме честванията по случай стогодишнината на Рома. Моля, присъединете се към нас в посрещането на Джон в клуба.

ФОРЦА РОМА!

Семейство Фридкин"

John Galantic appointed as Chief Executive Officer of AS Roma



📄 https://t.co/91S2wc9OKG#ASRoma pic.twitter.com/SOmWYIFEok — AS Roma English (@ASRomaEN) July 29, 2026

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