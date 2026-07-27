Рома и Болоня ще си разменят нападатели

Рома и Болоня се договориха за двойна сделка, която включва по един нападател от двата клуба, съобщават редица източници. В посока “Олимпико” ще замине Сантиаго Кастро, докато “вълците” ще пратят в състава на “рособлу” Артьом Довбик.
Трансферната сума за 21-годишния аржентинец е на стойност 35+2 млн. евро и 10% от парите при следващ негов трансфер. Договорът на Кастро пък ще бъде за пет сезона при възнаграждение от 2,2 млн. евро на година. Играчът пристигна в Болоня в началото на 2024-та, когато за него бяха платени около 13 млн. евро на родния му клуб. Бившият младежки национал на Аржентина е записал общо 105 мача с 22 гола и 13 асистенции за “рособлу”.
Довбик пък ще премине на “Ренато Дал’Ара” като преотстъпен до следващото лято, като Рома ще поеме част от заплатата му през този период, която ще бъде в размер на 3,5 млн. евро. Украинският национал беше купен от “джалоросите” преди две години, когато те платиха на Жирона около 41 млн. евро. Оттогава насам той се е отчел с 20 гола и 6 асистенции за римляните.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages