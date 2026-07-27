Рома и Болоня ще си разменят нападатели

Рома и Болоня се договориха за двойна сделка, която включва по един нападател от двата клуба, съобщават редица източници. В посока “Олимпико” ще замине Сантиаго Кастро, докато “вълците” ще пратят в състава на “рособлу” Артьом Довбик.

Трансферната сума за 21-годишния аржентинец е на стойност 35+2 млн. евро и 10% от парите при следващ негов трансфер. Договорът на Кастро пък ще бъде за пет сезона при възнаграждение от 2,2 млн. евро на година. Играчът пристигна в Болоня в началото на 2024-та, когато за него бяха платени около 13 млн. евро на родния му клуб. Бившият младежки национал на Аржентина е записал общо 105 мача с 22 гола и 13 асистенции за “рособлу”.

🚨🟡🔴 AS Roma agree deal to sign Santiago Castro as new striker, here we go!



Deal done for package fee worth €35m, as @CLMerlo reports — agreement in place between all parties.



Castro, scheduled for medical at Roma in the upcoming days. 🇦🇷 pic.twitter.com/YNlLvwkbbD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Довбик пък ще премине на “Ренато Дал’Ара” като преотстъпен до следващото лято, като Рома ще поеме част от заплатата му през този период, която ще бъде в размер на 3,5 млн. евро. Украинският национал беше купен от “джалоросите” преди две години, когато те платиха на Жирона около 41 млн. евро. Оттогава насам той се е отчел с 20 гола и 6 асистенции за римляните.

🚨🔴🔵 Bologna have agreed loan deal to sign Artem Dovbyk from AS Roma, here we go!



Agreement until June 2027 for Dovbyk who accepted the proposal and will travel for medical on Tuesday. 🇺🇦



Santiago Castro will join AS Roma. 💛❤️ pic.twitter.com/DV0mMA1Z5j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

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Снимки: Gettyimages