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Левски разкри името на новия футболист

  • 30 юли 2026 | 15:04
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Ръководството на Левски разкри името на поредното ново попълнение. Става въпрос за Хевертон, който бе част от португалския Жил Висенте. Той записа 24 мача в Лига Португал през миналия сезон, като десният краен бранител има мачове и по левия фланг на защитата.

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През сезон 2024/2025 той прави трансфер от Ещрела Амадора в английския КПР. Следват два престоя под наем в Витория (Гимараеш) и Жил Висенте.

Преди минути от Левски качиха пост в социалните мрежи, на който се вижда името на Хевертон, който трябва да бъде обявен като попълнение №8 през лятото.

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Снимки: Imago

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