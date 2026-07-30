В Румъния: Играчите на Крайова се сринаха на терена, българите започнаха фиеста

"Безсилие, фрустрация и разочарование!" - така описват от румънския сайт gsp.ro атмосферата в лагера на Университатя (Крайова) след отпадането на тима от Левски в Шампионската лига..
"В момента, когато „главният“ съдия сложи край на сблъсъка, няколко футболисти на Крайова се сринаха на терена. Някои останаха на колене, гледайки в нищото, други седнаха на земята с ръце на главите си", допълват журналистите в северната ни съседка.
Това определено бе тежък удар за домакините от Крайова, които наваксаха изоставане от два гола и стигнаха до 2:2, но загубата в първия мач на "Герена" с 0:1 миналата седмица доведе до отпадането на тима. Все пак след края на срещата на север от река Дунав в страницата на отбора във Facebook бе публикувано видео как футболистите благодарят на своите фенове, докато останалата част от стадиона се изпразваше.
"Докато в лагера на Крайова цареше мълчание, гостите започнаха празненството. Около 200-те фенове, пристигнали от София, отпразнуваха класирането заедно с играчите на Левски. С голи гърди, българите пяха минути наред, докато футболистите се насочиха към трибуната, за да отпразнуват успеха заедно", така пък румънската медия описа радостта в българския лагер.
От сайта допълват още, че скандиранията на феновете на Левски са заглушили останаата атмосфера на стадиона, а българската фиеста продължила дълго след края на мача. Sportal.bg пък ви предложи кадри непосредствено след неподправената радост на родните футболисти.