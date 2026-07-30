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  3. В Румъния: Играчите на Крайова се сринаха на терена, българите започнаха фиеста

В Румъния: Играчите на Крайова се сринаха на терена, българите започнаха фиеста

  • 30 юли 2026 | 05:49
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"Безсилие, фрустрация и разочарование!" - така описват от румънския сайт gsp.ro атмосферата в лагера на Университатя (Крайова) след отпадането на тима от Левски в Шампионската лига..

"В момента, когато „главният“ съдия сложи край на сблъсъка, няколко футболисти на Крайова се сринаха на терена. Някои останаха на колене, гледайки в нищото, други седнаха на земята с ръце на главите си", допълват журналистите в северната ни съседка.

Това определено бе тежък удар за домакините от Крайова, които наваксаха изоставане от два гола и стигнаха до 2:2, но загубата в първия мач на "Герена" с 0:1 миналата седмица доведе до отпадането на тима. Все пак след края на срещата на север от река Дунав в страницата на отбора във Facebook бе публикувано видео как футболистите благодарят на своите фенове, докато останалата част от стадиона се изпразваше.

"Докато в лагера на Крайова цареше мълчание, гостите започнаха празненството. Около 200-те фенове, пристигнали от София, отпразнуваха класирането заедно с играчите на Левски. С голи гърди, българите пяха минути наред, докато футболистите се насочиха към трибуната, за да отпразнуват успеха заедно", така пък румънската медия описа радостта в българския лагер.

От сайта допълват още, че скандиранията на феновете на Левски са заглушили останаата атмосфера на стадиона, а българската фиеста продължила дълго след края на мача. Sportal.bg пък ви предложи кадри непосредствено след неподправената радост на родните футболисти.

Ето как футболистите на Левски отпразнуваха класирането напред веднага след последния съдийски сигнал
Ето как футболистите на Левски отпразнуваха класирането напред веднага след последния съдийски сигнал
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