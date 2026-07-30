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Форумът "Елитен ДЮФ" с акцент върху развитието на талантите и бъдещето на българския футбол

  • 30 юли 2026 | 15:54
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Форумът "Елитен ДЮФ" с акцент върху развитието на талантите и бъдещето на българския футбол

На 29 и 30 юли Българският футболен съюз бе домакин на поредното издание на Форум "Елитен ДЮФ U15–U18" – професионално събитие, което събра треньори и специалисти от елитните детско-юношески академии в страната. В рамките на двата дни участниците обмениха опит, обсъдиха актуални предизвикателства пред развитието на младите футболисти и се запознаха с водещи европейски практики в областта на детско-юношеския футбол.

Форумът бе открит от директора "Развитие на детско-юношеския футбол" Лъчезар Димов. Програмата включваше лекции и дискусии, посветени на ролята на треньора като създател на среда за развитие на таланти, пътя на младите футболисти от регионалните селекции до юношеските национални отбори, реалистичността в тренировъчния процес, промените в Правилата на играта за сезон 2026/27 и нововъведенията в първенствата при елитните групи U15–U18.

Вторият ден на форума бе насочен към анализа и стратегическото развитие на детско-юношеския футбол. Представени бяха изводите от Националната тестова батерия, анализът на екосистемата "Елитен ДЮФ", както и добри международни практики за последователно изграждане на конкурентоспособни футболисти за европейско ниво.

Сред най-значимите акценти бе участието на експертите от белгийската компания Double Pass – стратегически партньор на БФС по проекта "Мисия Талант", които представиха анализ на българската система за развитие на таланти и успешни европейски модели за работа с млади футболисти. Представените теми продължиха и в работна среща между Българския футболен съюз и Министерството на младежта и спорта, на която бяха представени резултатите от първия етап на проекта "Мисия Талант" и следващите стъпки по неговото реализиране.

Съществена част от дискусиите бе посветена на предстоящия процес по категоризация на футболните академии – един от основните елементи на следващия етап на проекта "Мисия Талант". Представители на БФС, Double Pass и клубовете обсъдиха необходимостта от единни стандарти за качество, национална футболна философия и централизирана методика за развитие на младите състезатели. Проектът предвижда още обучение на спортно-техническия и административния персонал, както и въвеждането на устойчив модел за повишаване качеството на работа в елитните футболни школи.

Форумът "Елитен ДЮФ U15–U18" за пореден път затвърди ролята си като платформа за професионален обмен и стратегически диалог между Българския футболен съюз и клубовете. Чрез подобни инициативи БФС продължава последователно да работи за въвеждането на модерни стандарти, устойчиво развитие на детско-юношеския футбол и изграждането на среда, която създава повече и по-добре подготвени български футболисти.

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