Ас на Левски ще се оперира, аут е за дълго време

Десният бек на Левски Оливер Камдем ще се подложи на операция на коляното. За последно камерунецът взе участие в реванша с Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, след което пропусна следващите четири мача на "сините".

Нов трансфер! Левски договори краен бранител

23-годишният футболист ще бъде извън игра около 4 месеца, което принуди ръководството да намери нов краен бранител, който се очаква да пристигне в София още днес. В отсъствието на Камдем, отдясно на защитата се подвизава Алдаир, а алтернатива за този пост е и Никола Серафимов.

Спираща дъха "синя" вечер, която ще се помни дълго!

Отборът на Хулио Веласкес вече си гарантира участие в евротурнирите поне до края на годината. Както е известно, Левски се класира за третия квалификационен кръг на ШЛ след снощното равенство с Университатя Крайова (2:2), а с това се класира минимум за основната фаза на Лигата на конференциите.

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