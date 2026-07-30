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  3. Ас на Левски ще се оперира, аут е за дълго време

Ас на Левски ще се оперира, аут е за дълго време

  • 30 юли 2026 | 13:26
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Десният бек на Левски Оливер Камдем ще се подложи на операция на коляното. За последно камерунецът взе участие в реванша с Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, след което пропусна следващите четири мача на "сините".

Нов трансфер! Левски договори краен бранител
Нов трансфер! Левски договори краен бранител

23-годишният футболист ще бъде извън игра около 4 месеца, което принуди ръководството да намери нов краен бранител, който се очаква да пристигне в София още днес. В отсъствието на Камдем, отдясно на защитата се подвизава Алдаир, а алтернатива за този пост е и Никола Серафимов.

Спираща дъха "синя" вечер, която ще се помни дълго!
Спираща дъха "синя" вечер, която ще се помни дълго!

Отборът на Хулио Веласкес вече си гарантира участие в евротурнирите поне до края на годината. Както е известно, Левски се класира за третия квалификационен кръг на ШЛ след снощното равенство с Университатя Крайова (2:2), а с това се класира минимум за основната фаза на Лигата на конференциите.

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