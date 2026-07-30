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  3. В Румъния твърдят, че знаят какви реплики са били използвани при скандала в тунела

В Румъния твърдят, че знаят какви реплики са били използвани при скандала в тунела

  • 30 юли 2026 | 06:49
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Университатя (Крайова) и Левски изиграха напрегнат реванш на стадион "Йон Облименко", който е завършил с грозни сцени в тунела на спортното съоръжение, предават от румънския сайт gsp.ro. Логично северните ни съседи са били афектирани от отпадането от Шампионската лига, а българите - приповдигани от продължаването си напред, и това е довело до сблъсък, в който главни действащи лица са били спортният директор на домакините Марио Фелгейраш и Сержиньо от Левски.

Интересното е, че и двамата са португалци, а от румънския сайт отправят обвинение към футболиста на 27-кратните български шампиони, че е отправил заплаха към сънародника си, казвайки по негов адрес: „Ще убия децата ти в Португалия!“. Не се посочва обаче какво е провокирало Сержиньо да произнесе въпросните думи.

Спираща дъха "синя" вечер, която ще се помни дълго!
Спираща дъха "синя" вечер, която ще се помни дълго!

Острият словесен сблъсък на португалски език бързо ескалирал и до физическа саморазправа.

Твърди се, че защитникът на румънците Олександър Романчук, както и старши треньорът на Левски Хулио Веласкес са имали ключова роля ситуацията да не прерасне в масово сбиване. От румънската медия също така споделят, че от Левски са поискали наблюдателите на УЕФА да увеличат броя на жандармеристите при излизането на делегацията от стадиона, опасявайки се от нови инциденти.

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