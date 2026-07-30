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  3. Николай Минков се готви самостоятелно в очакване на трансфер в чужбина

Николай Минков се готви самостоятелно в очакване на трансфер в чужбина

  • 30 юли 2026 | 16:46
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Николай Минков се готви самостоятелно в очакване на трансфер в чужбина

Българският национал Николай Минков се готви самостоятелно във Варна в очакване на трансфер в чужбина. 28-годишният десен защитник, който е юноша на Черно море, в момента е свободен агент, след като изкара последните пет сезона в Ботев (Пловдив), като записа 11 гола и 11 асистенции в 167 мача за "жълто-черните".

Минков има оферти да продължи кариерата си в efbet Лига, но изчаква заради възможност да заиграе зад граница. Два клуба от гръцката Суперлига и отбори от Португалия и Полша проявяват интерес към бранителя, който има 5 мача с националния екип на България.

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