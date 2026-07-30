Български съдия по футзал с престижно международно назначение

Българският футзален съдия Калоян Кирилов записа поредно престижно международно участие, след като бе сред избраните арбитри за турнира по футзал в рамките на Европейските университетски игри EUSA Games 2026, проведени в Салерно, Италия.

В надпреварата участваха 20 мъжки и 16 женски университетски отбора, а двубоите бяха ръководени от 39 съдии от различни европейски държави. Работата на арбитрите бе наблюдавана и оценявана от едни от най-авторитетните имена във футзалното съдийство, сред които двукратният носител на отличието "Най-добър футзален съдия в света" Алесандро Малфер (Италия) и съдийският наблюдател на UEFA Антонио Кардосо.

Калоян Кирилов получи назначения във всички състезателни дни на турнира - признание за високото ниво на представянето му и доверието на съдийската комисия. Сред най-значимите му наряди бе полуфиналната среща между University of Seville и Azerbaijan Sport Academy, завършила с успех за азербайджанския тим след продължения.

Като признание за отличното си представяне българският арбитър бе назначен и за трети съдия на финалния двубой при мъжете, в който University of Split победи Azerbaijan Sport Academy и спечели шампионската титла. По време на турнира Кирилов работи и в съдийски екип с елитния италиански арбитър Никола Манционе, ръководил финал в UEFA Futsal Champions League.

Поредицата от престижни назначения на Калоян Кирилов е поредното доказателство за неговите професионални качества и за утвърждаващия се авторитет на българското футзално съдийство на международната сцена.

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