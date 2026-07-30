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Ботев (Ихтиман) с ново попълнение

  • 30 юли 2026 | 16:26
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Ботев (Ихтиман) с ново попълнение

Ботев (Ихтиман) се подсили с още един нов футболист.

Това е Денис Зашев, играе като краен защитник и е роден през 2007 година.

Зашев е минал през юношеските формации на Пирин (Благоевград), а след това и през Академията на Рилски спортист (Самоков). През миналия сезон защитникът бе част от първия отбор на Рилецо, който спечели шампионата в Югозападната Трета лига.Зашев игра в последните две контроли на ихтиманци – срещу Пирин (Разлог) и косовския Прищина.

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