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Райс: Нямаме време за тренировки! Ако не вярвам, какво правя тук?!

  • 27 юли 2026 | 21:07
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Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс даде мнението си след победата срещу Дунав (Русе) в efbet Лига. "Орлите" надвиха "драконите" с 2:0 и продължават без грешка в шампионата.

"Не бях доволен през първото полувреме от това, което видях. Започнахме добре, вкарахме гол, но теренът не беше лесен за игра, не можехме да дриблираме, беше доста сух. През второто полувреме наистина изнесохме добър мач, можехме да отбележим и още попадения, доволен съм. Наши грешки видях - дадохме им много пространство в центъра на терена, трябва да се научим като отбор да изиграваме по-добре ситуациите.

Лудогорец не се затрудни срещу Дунав
Лудогорец не се затрудни срещу Дунав

В крайна сметка мисля, че заслужено спечелихме, продължаваме с две победи от началото на сезона, нямаме време за тренировки, много мачове има, мислим вече за Апоел, няма да бъде лесно. Ако не вярвам, какво правя тук?! Във футбола много неща могат да се променят. Трябва да вярваме и да се представим добре. Твърде многото грешки могат да ни спрат, трябва да покажем добра игра, представяме България, мислим мач за мач, досега мислехме за Дунав, сега насочваме мислите си към Апоел.

Не е моя задача да говоря за това какво е било преди мен, мисля, че предишният треньор е дал най-доброто от себе си. Нуждаем се от малко време, стъпка по стъпка работим, днес беше една малка крачка напред, много малко време имаме за тренировки, клубът иска да се развива, контузените ще се върнат, Дуарте ще се върне, ще тренираме", заяви германският специалист.

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Снимки: Startphoto

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