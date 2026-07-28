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  3. Краев е подготвил играчите на Апоел за реванша срещу Лудогорец

Краев е подготвил играчите на Апоел за реванша срещу Лудогорец

  • 28 юли 2026 | 19:32
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Израелският Апоел (Тел Авив) се надява да осигури подкрепата на поне 1200 свои фенове за реванша от втория кръг на Лигата на конференциите срещу Лудогорец в четвъртък. В първия мач около 5000 привърженици подкрепяха Апоел, като срещата се игра в унгарския град Мишколц по решение на УЕФА от съображения за сигурност.

Настроението при "червените" от Тел Авив е приповдигнато, а голяма част от привържениците вече са в България и чакат часовете до мача по плажовете на Слънчев бряг.

Лудогорец пуска и онлайн билети за реванша срещу Апоел
Лудогорец пуска и онлайн билети за реванша срещу Апоел

Тимът пристигна днес в България с полет до Варна, като изданието допълва, че всички играчи в отбора са здрави, включително тези, които завършиха с леки контузии мача в Унгария, спечелен от тима с 2:0. Апоел (Тел Авив) не игра през уикенда в турнира за Купата на тотализатора, което означава, че футболистите на треньора Елианив Барда са възстановени. Реваншът между Апоел (Тел Авив) и Лудогорец е в четвъртък, 30 юли, от 21:00 часа на стадион "Хювефарма Арена".

Българският полузащитник на тима Андриан Краев пък е говорил пред отбора и е започнал психическата подготовка на играчите за това, което се очаква от тях. В Апоел не са приключили със селекцията, но се целят на високо. Съобщава се, че клубът води преговори с двама чуждестранни халфове, като надеждата е един от тях да подпише в следващите дни и да подсили отбора.

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Снимки: Startphoto

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