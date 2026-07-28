Краев е подготвил играчите на Апоел за реванша срещу Лудогорец

Израелският Апоел (Тел Авив) се надява да осигури подкрепата на поне 1200 свои фенове за реванша от втория кръг на Лигата на конференциите срещу Лудогорец в четвъртък. В първия мач около 5000 привърженици подкрепяха Апоел, като срещата се игра в унгарския град Мишколц по решение на УЕФА от съображения за сигурност.
Настроението при "червените" от Тел Авив е приповдигнато, а голяма част от привържениците вече са в България и чакат часовете до мача по плажовете на Слънчев бряг.
Лудогорец пуска и онлайн билети за реванша срещу Апоел
Тимът пристигна днес в България с полет до Варна, като изданието допълва, че всички играчи в отбора са здрави, включително тези, които завършиха с леки контузии мача в Унгария, спечелен от тима с 2:0. Апоел (Тел Авив) не игра през уикенда в турнира за Купата на тотализатора, което означава, че футболистите на треньора Елианив Барда са възстановени. Реваншът между Апоел (Тел Авив) и Лудогорец е в четвъртък, 30 юли, от 21:00 часа на стадион "Хювефарма Арена".
Българският полузащитник на тима Андриан Краев пък е говорил пред отбора и е започнал психическата подготовка на играчите за това, което се очаква от тях. В Апоел не са приключили със селекцията, но се целят на високо. Съобщава се, че клубът води преговори с двама чуждестранни халфове, като надеждата е един от тях да подпише в следващите дни и да подсили отбора.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Startphoto