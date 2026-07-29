Калоч: Ако не вярваме, защо изобщо да излизаме на терена?

Халфът на Лудогорец Филип Калоч смята, че тимът може да вкара без проблем три „чисти“ гола и да отстрани Апоел (Тел Авив) във втория кръг на квалификациите в Лигата на конференциите. Той заяви това по време на пресконференцията преди утрешния сблъсък с израелския тим. Реваншът е от 21:00 часа на стадион „Хювефарма Арена“ и започва при резултат 0:2 за Апоел.

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„Не бяхме опасни в последната третина, не създадохме достатъчно шансове. Допуснахме два гола от наши грешки. Надявам се, че утре ще покажем класа вече на наш терен. И наистина вярвам, че ще спечелим този мач и ще продължим. Наистина треньорът е нов, всичко е ново, той дойде преди дни. Смятам, че нещата за втората среща са уточнени, особено след подробния анализ, който си направихме.

Както треньорът вече заяви, ако не вярваме, защо изобщо да излизаме на терена? Да, те са мотивирани след 12 години без турнири, но и ние сме мотивирани и вярваме в силата на нашите качества. А дали два гола пасив са много, или малко? Във футбола за 90 минути можеш да вкараш не 2, а 4-5 гола. Ще бъде трудно, разбира се, но във футбола няма нищо невъзможно. Сигурен съм, че можем да спечелим утре с три чисти гола.

Чешкият полузащитник се съгласи с мнение на журналист, че все още не е показал най-доброто от своите качества, но се надява това да стане сега, през новия сезон 2026/27.

„Знам как играх в предишния си клуб в Германия и как преди това в Чехия. Но съм съгласен, че не съм показал всичко най-добро от мен. През новия сезон ще дам максимума от себе си. Доволен съм от времето, което получавам на терена, ще се постарая още, а и най-доброто предстои. Наистина, досега някак беше трудно, но смятам, че ще имам ново лице“, завърши Калоч.

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