Евертон Бала: Показахме, че сме устойчиви! Много съм щастлив, че мога да представлявам на терена такава публика

Нападателят на Левски Евертон Бала сподели първите си впечатления след равенството 2:2 с Университатя (Крайова), с което "сините" си гарантираха класиране за следващия етап на квалификациите за Шампионската лига.

Спираща дъха "синя" вечер, която ще се помни дълго!

"Беше много трудно. Започнахме много добре първото полувреме, но знаехме, че до края на мача ни чака много труден двубой. Показахме, че сме устойчиви, че можем да издържим и сме силен колектив.



Много сме щастливи, защото със сигурност ще играем в основна фаза. Все още сме в Шампионска лига, нашата цел е да влезем там. За да стигнем до тази цел, обаче следва мач, върху който определено трябва да се фокусираме. Преди този мач имаме двубой в шампионата. Ще си отпразнуваме и ще се зарадваме на победата, след което заключваме тази врата и към следващия мач.



Много хора си мислиха, че ще сме без подкрепа, но през целия мач ни подкрепяха и се чуваха песните. Много съм щастлив, че мога да представлявам на терена такава публика", заяви Бала.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google