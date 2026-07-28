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Лудогорец пуска и онлайн билети за реванша срещу Апоел

  • 28 юли 2026 | 17:14
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Лудогорец пуска и онлайн билети за реванша срещу Апоел

Лудогорец съобщава, че продължава продажбата на билети за реванша от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите срещу Апоел (Тел Авив). Мачът ще се играе на 30 юли (четвъртък) от 21:00 ч. на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Билетите се продават всеки ден на базата "Гнездо на орли" от 9:00 до 18:00 ч., а в деня на мача ще работи касата на ул. "Васил Левски" от 11:00 ч. до началото на футболната среща. Билети се продават и онлайн.

Лудогорец картотекира Полендаков
Лудогорец картотекира Полендаков

ВАЖНО: Онлайн билетите трябва да бъдат разпечатани на хартия.

Цените на входните талони за двубоя с Апоел са:

Сектор „В“ – блокове 1, 2, 5 и 6 – от ред 1 до ред 6 – 5 евро, от ред 7 до горе – 7 евро
Сектор „В“ – блокове 3 и 4 – 12 евро
Сектор „Б“ (Моци) – 6 евро
Централна трибуна – 12 евро

Лудогорец информира, че фенове на гостуващия отбор, които са си закупили билети за домакинските сектори, няма да бъдат допускани. Мярката се въвежда от съображения за сигурност. На входовете на стадиона ще има щателни проверки на билети и документи за самоличност. На недопуснатите на стадиона ще се възстановяват средствата за закупените билети, но само в петък в клубния офис.

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