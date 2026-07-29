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  3. Ето как футболистите на Левски отпразнуваха класирането напред веднага след последния съдийски сигнал

Ето как футболистите на Левски отпразнуваха класирането напред веднага след последния съдийски сигнал

  • 29 юли 2026 | 23:53
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Левски отново си гарантира прехвърляне на квалификационната фаза на европейските клубни турнири от 2010 г. насам, след като преодоля втория предварителен кръг на Шампионската лига. Българските шампиони ще играят поне шест мача в основната схема на Лигата на конференциите, а все още са в битката и за по-високо намиращите се в йерархията турнири под шапката на УЕФА. Това стана факт, след като “сините” направиха 2:2 при визитата си на Университатя (Крайова) и след 1:0 в София те продължиха напред към третия предварителен кръг на “лигата на богатите”. Това определено предизвика голяма радост у главните действащи лица на терена, което Sportal.bg ви предлага да видите.

Спираща дъха "синя" вечер, която ще се помни дълго!
Спираща дъха "синя" вечер, която ще се помни дълго!
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