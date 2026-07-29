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Димитров: Имаме страхотен колектив

  • 29 юли 2026 | 23:34
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Капитанът на Левски Кристиан Димитров бе много щастлив от класирането на тима в следващата фаза на Шампионската лига след отстраняването на румънския Университатя (Крайова). Бранителят е на мнение “сините” имат страхотен колектив, който е успял да излезе от тежките моменти.

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“Искам да благодаря на всички, които ни подкрепиха тук и всички, които ни стискаха палци в България. След 16 години отново сме в групи. Започнахме ударно мача, успяхме да си вкараме положенията. Важното е, че се класирахме напред, въпреки че ни върнаха двата гола. Този успех трябва да ни мотивира още повече. Имаме важен мач със Септември и трябва да мислим сега за него. Ние не губим вяра. Имаме страхотен колектив и успяхме да излезем от тежките моменти”, каза Димитров.

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