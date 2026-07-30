Левски кацна в София в отлично настроение след големия успех!

Българският шампион Левски се прибра малко след 2:40 часа сутринта българско време на 30-и юли (четвъртък) след големия си успех в Шампионската лига. “Сините” кацнаха на Летище “Васил Левски” с около 10 минути закъснение, но все пак в отлично настроение след равенството 2:2, което класира напред родния първенец за третия предварителен кръг в “турнира на богатите”. Това означава минимум шест мача в основната схема на Лигата на конференциите, но треньорът на левскарите Хулио Веласкес заяви още на пресконференцията в Крайова след мача, че тимът ще преследва до край мястото в основната схема на най-престижния европейски клубен турнир.

Още по време на полета към София пък на “сините” им бе напомнено, че много хора в България таят надеждата да видят роден отбор в следквалификационната фаза на Шампионската лига за първи път от сезон 2016/2017, като пилотът на самолета поздрави звездните пасажери с химна на турнира.

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