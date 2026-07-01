Нотингам Форест уволни Перейра по мейла, Гласнер го заменя

Нотингам Форест ще назначи Оливер Гласнер за свой пети мениджър в рамките на по-малко от година, след като сега уволни Витор Перейра.

Перейра, който спаси Форест от изпадане, след като замени Шон Дайч през февруари, е научил за уволнението си от имейл, получен малко преди полунощ. Португалецът е бил изненадан, тъй като е планирал предсезонната подготовка в Португалия и е водил разговори за трансфери. В договора на Перейра е имало клауза за прекратяване, която можеше да бъде активирана през юни, което ръководството е направило.

Той даже излезе със специално обръщение:



"Днес моят път като мениджър на Нотингам Форест приключва.

Искам искрено да благодаря на всички, които са част от този невероятен футболен клуб. Макар че това решение дойде като пълна изненада за мен и без никакво предварително предупреждение, напълно уважавам правото на клуба да взема решенията, които смята за най-добри за своето бъдеще.

Естествено, разочарован и натъжен съм. Искрено вярвах в това, което изграждахме заедно, и си тръгвам с чувство на гордост от всичко, което постигнахме през последните месеци.“

Напускам Нотингам Форест без горчивина и без огорчение – единствено с уважение, благодарност и прекрасни спомени. Футболът е пълен с неочаквани обрати и макар тази глава да приключи по-рано, отколкото очаквах, винаги ще си спомням за времето си тук с гордост и обич.“

На Форест беше предложена възможността да назначи Гласнер с тригодишен договор, след като той напусна Кристъл Палас в края на сезона, и клубът сметна, че това е твърде добра възможност, за да бъде пропусната.

Форест бяха близо до назначаването на Гласнер през декември 2023 г., но тогава избраха да привлекат Нуно Еспирито Санто като заместник на Стив Купър.

Гласнер ще започне работа във Форест без Елиът Андерсън, който е напът да завърши трансфера си в Манчестър Сити на стойност 116 милиона паунда. Форест се насочват към Лукас Бергвал от Тотнъм като потенциален негов заместник, но се сблъскват с конкуренция от други клубове.

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