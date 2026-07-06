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Нотингам Форест официално представи Гласнер, той ще стане вторият най-скъпоплатен мениджър в Премиър лийг

  • 6 юли 2026 | 14:25
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Нотингам Форест официално представи Гласнер, той ще стане вторият най-скъпоплатен мениджър в Премиър лийг

Нотингам Форест официално обяви, че Оливер Гласнер е новият мениджър на клуба. Австриецът заменя на поста Витор Перейра, който стана поредният уволнен треньор от собственика Евангелос Маринакис. От "Сити Граунд" не посочват какъв е срокът на неговия контракт, но според английските медии споразумението е за три години. Гласнер, който спечели с Кристъл Палас ФА Къп и Лигата на конференциите, става петият мениджър на Форест за последните 12 месеца.

51-годишният Гласнер ще стане вторият най-скъпоплатен мениджър в Премиър лийг след Микел Артета. Според "Сън" австриецът ще получава по 13 милиона паунда годишно.

"Радвам се да се присъединя към Нотингам Форест като старши треньор. Още от първите ми разговори със собственика и ръководния екип ми стана ясно, че те имат ясна визия за този футболен клуб и пълно доверие и вяра в мен и моя екип, за да изградим заедно силно бъдеще в дългосрочен план. Това доверие и споделена ангажираност, заедно с потенциала, който виждам в отбора, бяха ключови фактори за мен и съм развълнуван от това, което можем да постигнем заедно.

Нотингам Форест е клуб с невероятен престиж и история, двукратен европейски шампион, с една от най-страстните фен бази във футбола. Нашата цел е да изградим отбор, който може да помогне на клуба да достигне следващото ниво през идните години и с който нашите привърженици да се гордеят.

Непосредственият ми фокус е върху срещата с играчите и екипа и започването на работа, когато стартираме предсезонната подготовка. Развълнуван съм за бъдещето и ще работя неуморно, за да представя този велик клуб с гордост и да нося успех на терена. Нямам търпение да започна", заяви Гласнер пред сайта на Нотингам Форест.

Неговото преминаване на "Сити Граунд" няма да бъде прието много добре от феновете на Кристъл Палас, защото между двата клуба имаше сериозно напрежение в последната година. То се дължеше на решението на УЕФА да изпрати Нотингам Форест в Лига Европа за сметка на Кристъл Палас. Феновете на "орлите" протестираха с твърдението, че това решение се дължи на парите и връзките на Маринакис и опънаха обиден банер, насочен към собственика на Форест.

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