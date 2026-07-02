Официално: Форест потвърди раздялата с Перейра и обяви нов договор на ключов играч

Нотингам Форест официално обяви, че Витор Перейра вече не е старши треньор на клуба. Клубът е активирал клауза за взаимно прекратяване на договора му, като целият му треньорски щаб също напуска „Сити Граунд“.

Нотингам уволни Перейра две минути преди срока, Гласнер го заменя

В изявление от Форест се казва.

„Бихме искали да изразим нашите искрени благодарности към Витор и неговия екип за тяхната упорита работа и отдаденост по време на престоя им в клуба. Те представяха Форест с огромна всеотдайност, помогнаха за осигуряването на статута на клуба във Висшата лига, изведоха отбора до полуфиналите на Лига Европа и ни предоставиха основата, върху която ще продължим да градим.“

Nottingham Forest can confirm that Vítor Pereira has left his role as Head Coach following the Club’s decision to exercise a mutual break clause in his contract.



His coaching staff – Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop and Pedro Lopes – have also left the Club.… pic.twitter.com/myV1nW49pm — Nottingham Forest (@NFFC) July 2, 2026

Бившият мениджър на Кристъл Палас, Оливер Гласнер, е близо до споразумение за тригодишен договор, с който да наследи Перейра в Нотингам.

В същото време от клуба обявиха удължаването на договора на своят вратар Матс Зелс.

Matz has signed a new deal, extending his stay with Forest until the summer of 2028! 📝 — Nottingham Forest (@NFFC) July 2, 2026

Стражът на Форест, ще остане в отбора до 2028 г., след като бе активира опцията за удължаване на настоящия му договор с една година.

Нотингам обръща внимание на вратарския пост това лято след напускането на Щефан Ортега и Ангъс Гън.

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