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Мондиал 2026: Испания = Австрия
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  3. Официално: Форест потвърди раздялата с Перейра и обяви нов договор на ключов играч

Официално: Форест потвърди раздялата с Перейра и обяви нов договор на ключов играч

  • 2 юли 2026 | 20:33
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Официално: Форест потвърди раздялата с Перейра и обяви нов договор на ключов играч

Нотингам Форест официално обяви, че Витор Перейра вече не е старши треньор на клуба. Клубът е активирал клауза за взаимно прекратяване на договора му, като целият му треньорски щаб също напуска „Сити Граунд“.

Нотингам уволни Перейра две минути преди срока, Гласнер го заменя
Нотингам уволни Перейра две минути преди срока, Гласнер го заменя

В изявление от Форест се казва.

„Бихме искали да изразим нашите искрени благодарности към Витор и неговия екип за тяхната упорита работа и отдаденост по време на престоя им в клуба. Те представяха Форест с огромна всеотдайност, помогнаха за осигуряването на статута на клуба във Висшата лига, изведоха отбора до полуфиналите на Лига Европа и ни предоставиха основата, върху която ще продължим да градим.“

Бившият мениджър на Кристъл Палас, Оливер Гласнер, е близо до споразумение за тригодишен договор, с който да наследи Перейра в Нотингам.

В същото време от клуба обявиха удължаването на договора на своят вратар Матс Зелс.

Стражът на Форест, ще остане в отбора до 2028 г., след като бе активира опцията за удължаване на настоящия му договор с една година.

Нотингам обръща внимание на вратарския пост това лято след напускането на Щефан Ортега и Ангъс Гън.

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