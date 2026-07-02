Официално: Форест потвърди раздялата с Перейра и обяви нов договор на ключов играч

Нотингам Форест официално обяви, че Витор Перейра вече не е старши треньор на клуба. Клубът е активирал клауза за взаимно прекратяване на договора му, като целият му треньорски щаб също напуска „Сити Граунд“.
Нотингам уволни Перейра две минути преди срока, Гласнер го заменя
В изявление от Форест се казва.
„Бихме искали да изразим нашите искрени благодарности към Витор и неговия екип за тяхната упорита работа и отдаденост по време на престоя им в клуба. Те представяха Форест с огромна всеотдайност, помогнаха за осигуряването на статута на клуба във Висшата лига, изведоха отбора до полуфиналите на Лига Европа и ни предоставиха основата, върху която ще продължим да градим.“
Бившият мениджър на Кристъл Палас, Оливер Гласнер, е близо до споразумение за тригодишен договор, с който да наследи Перейра в Нотингам.
В същото време от клуба обявиха удължаването на договора на своят вратар Матс Зелс.
Стражът на Форест, ще остане в отбора до 2028 г., след като бе активира опцията за удължаване на настоящия му договор с една година.
Нотингам обръща внимание на вратарския пост това лято след напускането на Щефан Ортега и Ангъс Гън.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google