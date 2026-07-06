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Евангелос Маринакис: Гласнер е правилният човек за Нотингам Форест, целим се в трофеи

  • 6 юли 2026 | 18:11
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Евангелос Маринакис: Гласнер е правилният човек за Нотингам Форест, целим се в трофеи

Собственикът на Нотингам Форест Евангелос Маринакис изрази пълната си подкрепа за новия мениджър на тима Оливер Гласнер, определяйки го като „специалист от световна класа“ и правилния човек, който да поведе клуба към по-големи успехи.

Нотингам Форест официално представи Гласнер, той ще стане вторият най-скъпоплатен мениджър в Премиър лийг
Нотингам Форест официално представи Гласнер, той ще стане вторият най-скъпоплатен мениджър в Премиър лийг

Гръцкият бизнесмен заяви, че ръководството ще осигури всичко необходимо на австрийския наставник, за да реализира амбициите на отбора.

„Той е специалист от световна класа и ние сме много щастливи, че се съгласи да ни помогне. Познавам го от дълго време. Оливер е правилният човек, който да ръководи нашия клуб и заедно ще вървим напред към по-големи цели“, коментира Маринакис.

Собственикът на „червените“ подчерта, че визията му за развитието на клуба съвпада с тази на Гласнер. „В нашите дискусии с Оливер беше ясно, че споделяме същата визия, амбиция и желание за успех. Той постоянно демонстрира през кариерата си, че може да гради невероятни отбори и да се справя срещу най-силните опоненти“, добави той.

Маринакис не скри големите си амбиции за бъдещето на Форест, които включват не само утвърждаване в елита, но и борба за трофеи. „Винаги е било наша цел да върнем Нотингам Форест сред водещите клубове в Англия и Европа. Нашата амбиция не е само да се съревноваваме – амбицията ни е да печелим, да се борим за големи трофеи и да създадем футболен клуб, от който феновете могат да се гордеят с години напред“, заяви собственикът, цитиран от официалния уебсайт на клуба.

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