Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Оливър Гласнер с първо попълнение в Нотингам Форест, взе титуляр на Световното

Оливър Гласнер с първо попълнение в Нотингам Форест, взе титуляр на Световното

  • 23 юли 2026 | 17:14
  • 517
  • 0
Оливър Гласнер с първо попълнение в Нотингам Форест, взе титуляр на Световното

От Нотингам Форест обявиха привличането на австрийския халф Ксавиер Шлагер. Полузащитникът пристигна на “Сити Граунд” със свободен трансфер, след като договорът му с РБ Лайпциг изтече. През последната кампания той записа общо 30 двубоя във всички турнири, в които вкара един гол. 28-годишният Шлагер бе титуляр във всички четири мача на националния тим на Световното първенство. Полузащитникът се познава с новия мениджър на Форест Оливър Гласнер, с който са работили заедно във Волфсбург и сега се превръща в първото попълнение на наставника в новия му тим.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гуардиола поиска голяма заплата, Италия чака отговор до вторник

Гуардиола поиска голяма заплата, Италия чака отговор до вторник

  • 23 юли 2026 | 15:43
  • 1868
  • 0
Официално: Арсенал привлече грък с впечатляваща статистика

Официално: Арсенал привлече грък с впечатляваща статистика

  • 23 юли 2026 | 15:19
  • 4942
  • 3
Нюкасъл договори заместник на Тонали от Франция

Нюкасъл договори заместник на Тонали от Франция

  • 23 юли 2026 | 14:59
  • 2444
  • 0
Канисарес иронично: Аржентинският удар е известен по футболните терени

Канисарес иронично: Аржентинският удар е известен по футболните терени

  • 23 юли 2026 | 14:47
  • 1083
  • 0
Юрген Клоп ще бъде представен като нов селекционер на Германия в петък

Юрген Клоп ще бъде представен като нов селекционер на Германия в петък

  • 23 юли 2026 | 14:25
  • 808
  • 1
Клубовете с най-много световни шампиони в историята: Ювентус остава №1, Барселона изпревари Реал Мадрид след края на Мондиал 2026

Клубовете с най-много световни шампиони в историята: Ювентус остава №1, Барселона изпревари Реал Мадрид след края на Мондиал 2026

  • 23 юли 2026 | 14:14
  • 4667
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Съставите на Карабах и ЦСКА

Съставите на Карабах и ЦСКА

  • 23 юли 2026 | 17:52
  • 519
  • 0
Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

  • 23 юли 2026 | 07:30
  • 15177
  • 34
Оперираха звезда на Левски

Оперираха звезда на Левски

  • 23 юли 2026 | 12:24
  • 13369
  • 22
Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

  • 23 юли 2026 | 13:44
  • 15403
  • 20
Славчев предупреди ЦСКА за Карабах: Играят като Ман Сити

Славчев предупреди ЦСКА за Карабах: Играят като Ман Сити

  • 23 юли 2026 | 10:56
  • 12177
  • 24
От второто ниво до европейската сцена: DVTK Арена приема Лудогорец

От второто ниво до европейската сцена: DVTK Арена приема Лудогорец

  • 23 юли 2026 | 11:47
  • 7529
  • 9