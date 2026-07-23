Оливър Гласнер с първо попълнение в Нотингам Форест, взе титуляр на Световното

От Нотингам Форест обявиха привличането на австрийския халф Ксавиер Шлагер. Полузащитникът пристигна на “Сити Граунд” със свободен трансфер, след като договорът му с РБ Лайпциг изтече. През последната кампания той записа общо 30 двубоя във всички турнири, в които вкара един гол. 28-годишният Шлагер бе титуляр във всички четири мача на националния тим на Световното първенство. Полузащитникът се познава с новия мениджър на Форест Оливър Гласнер, с който са работили заедно във Волфсбург и сега се превръща в първото попълнение на наставника в новия му тим.
Снимки: Gettyimages