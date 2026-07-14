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Гласнер: Няма бутон, който да ни направи успешни

  • 14 юли 2026 | 17:54
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Новият мениджър на Нотингам Форест Оливер Гласнер направи първи коментар след назначаването си начело на тима. Той беше категоричен, че няма "бутон", който да направи клуба успешен, но и че основите за силен старт на сезона са налице. Австрийският специалист, който изведе Кристъл Палас до трофея от Лигата на конференциите на УЕФА през миналия сезон, е уверен, че може да продължи по подобен път и с Форест.

"За мен е много важно, че това е вълнуващо предизвикателство. Наистина вярвам, че всички ние заедно - щабът, играчите, феновете, ръководителите на клуба, можем да бъдем конкурентни във Висшата лига, което ме кара да се вълнувам. Няма бутон, който да натиснем, който ще го направи автоматично да се случи. Това е ежедневно нещо, за което ще трябва да правим прогрес през идните седмици, а ние вече сме започнали", заяви Гласнер пред клубната телевизия на Нотингам Форест, цитиран от "Скай Спортс".

Нотингам Форест официално представи Гласнер, той ще стане вторият най-скъпоплатен мениджър в Премиър лийг
Нотингам Форест официално представи Гласнер, той ще стане вторият най-скъпоплатен мениджър в Премиър лийг

Наставникът също така изведе "орлите" до триумф във финала за Купата на Футболната асоциация през миналата година, както и предишният си отбор Айнтрахт Франкфурт до титла от Лига Европа през сезон 2021/22. "Хората са най-важни и са това, което ми дава увереност в този проект. Срещнах се със страхотни хора - можеш да имаш най-добрия стадион, най-доброто тренировъчно игрище, но ако нямаш правилните хора, няма да проработи. Сега трябва да намерим най-добрия начин да работим заедно. Това за мен не е само работа, това е моят живот", каза още наставникът. Нотингам Форест все още не е направил нито един входящ трансфер през лятото, а след миналия сезон, в който завърши на 16-ото място в английския елит, вероятно отново ще бъде замесен в битката в дъното на класирането.

Евангелос Маринакис: Гласнер е правилният човек за Нотингам Форест, целим се в трофеи
Евангелос Маринакис: Гласнер е правилният човек за Нотингам Форест, целим се в трофеи
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Снимки: Gettyimages

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