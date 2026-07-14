Гласнер: Няма бутон, който да ни направи успешни

Новият мениджър на Нотингам Форест Оливер Гласнер направи първи коментар след назначаването си начело на тима. Той беше категоричен, че няма "бутон", който да направи клуба успешен, но и че основите за силен старт на сезона са налице. Австрийският специалист, който изведе Кристъл Палас до трофея от Лигата на конференциите на УЕФА през миналия сезон, е уверен, че може да продължи по подобен път и с Форест.



"За мен е много важно, че това е вълнуващо предизвикателство. Наистина вярвам, че всички ние заедно - щабът, играчите, феновете, ръководителите на клуба, можем да бъдем конкурентни във Висшата лига, което ме кара да се вълнувам. Няма бутон, който да натиснем, който ще го направи автоматично да се случи. Това е ежедневно нещо, за което ще трябва да правим прогрес през идните седмици, а ние вече сме започнали", заяви Гласнер пред клубната телевизия на Нотингам Форест, цитиран от "Скай Спортс".

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Наставникът също така изведе "орлите" до триумф във финала за Купата на Футболната асоциация през миналата година, както и предишният си отбор Айнтрахт Франкфурт до титла от Лига Европа през сезон 2021/22. "Хората са най-важни и са това, което ми дава увереност в този проект. Срещнах се със страхотни хора - можеш да имаш най-добрия стадион, най-доброто тренировъчно игрище, но ако нямаш правилните хора, няма да проработи. Сега трябва да намерим най-добрия начин да работим заедно. Това за мен не е само работа, това е моят живот", каза още наставникът. Нотингам Форест все още не е направил нито един входящ трансфер през лятото, а след миналия сезон, в който завърши на 16-ото място в английския елит, вероятно отново ще бъде замесен в битката в дъното на класирането.

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Снимки: Gettyimages