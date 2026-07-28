Ожие не се притеснява от представянето на Инграсия на рали „Финландия“

Световният шампион Себастиен Ожие заяви, че няма никакви притеснения относно способността на Жулиен Инграсия да се завърне като негов навигатор след почти петгодишно отсъствие от Световния рали шампионат. Това се наложи, след като титулярният му навигатор Венсан Ланде трябваше внезапно да се оттегли от рали „Финландия“ по лични причини.

Като екипаж Себастиен Ожие и Жулиен Инграсия са стартирали в 196 ралита, изкачвайки се от началните серии Волан Пежо като млади таланти до самия връх на спорта - двамата спечелиха осем пъти Световния рали шампионат.

Julien Ingrassia will step out of retirement this week to cover for Vincent Landais, who will miss @RallyFinland on personal grounds: https://t.co/lDJrqSOqQS #WRC | #SectoRallyFinland pic.twitter.com/B1fv3H9wMr — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) July 27, 2026

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Инграсия не е сядал на навигаторското място от спечелването на последната им световна титла в края на 2021, въпреки че продължава спорадично да се състезава, но като пилот.

В момента Ожие и Инграсия провеждат предсъстезателен тест заедно и деветкратният световен шампион смята, че дългогодишният му партньор не е загубил нищо от уменията си.

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„Очевидно в такъв момент всичките ни мисли са с Венсан и семейството му - каза Ожие. - Те преминават през труден период и съм сигурен, че за него не е било лесно решението да не бъде тук тази седмица.“

„Но в същото време съм много щастлив, че Жулиен прие молбата ми да се върне за едно състезание до мен във Финландия. Това не е най-лесното рали в шампионата, но в някои отношения е и едно от най-вълнуващите. Така че от тази гледна точка ще бъде хубаво да направя още едно рали с Жулиен.“

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„Изобщо не се притеснявам за способността му да чете записките. Така че сега от мен зависи да си свърша работата и да се опитам да постигна силен резултат.“

Въпреки дългото отсъствие на Инграсия от навигаторското място, Ожие е убеден, че дуото ще продължи оттам, откъдето е спряло – и първоначалните знаци от съвместните им тестове потвърждават това.

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„Никога не съм се притеснявал за завръщането на Жулиен - допълни Ожие. - Още от първото минаване на теста се видя, че всички стари инстинкти и навици са си там. Разбира се, все пак ще бъде предизвикателство за него след пет години извън ралитата на това ниво. Но заедно, мисля, че ще се справим.“

„Това все пак е хубава история, въпреки че се случва при обстоятелства, които очевидно не са такива, каквито бихме искали тази седмица. Изпращаме много сила на Венсан и семейството му, докато преминават през този труден момент. Но от моя страна, да, определено е хубаво отново да имам Жулиен до себе си.“

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Инграсия смята, че фактът, че замества именно Ланде, също работи в тяхна полза, предвид приликите в стила между двамата навигатори, с които Ожие е печелил световни титли.

„Винаги ще помня първото нещо, което Себ каза за Венсан - сподели Инграсия. - По онова време работех за „Канал+“ на първото рали „Монте Карло“, където той беше с Венсан, а аз бях там като анализатор. Той излезе от колата и каза: „Той е като твой по-малък брат. Работи по същия начин, има същия глас.“

„Така че по отношение на това, от което Себ се нуждае от един навигатор, не мисля, че нещо се е променило особено. Не сме преоткрили изведнъж начина, по който се правят нещата.“

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Въпреки че е приел поканата на Ожие в същия ден, Инграсия признава, че е имал леко колебание да замести Ланде, тъй като става въпрос за най-бързия кръг от сезона в WRC и то в последния момент.

„Не се колебах дълго, когато Себ ми се обади - каза Инграсия. - Беше в последния момент и беше за Финландия, така че трябваше да спра и да помисля, защото в нещо такова трябва да влезеш на 200%. Но не можеш да си позволиш да се съмняваш. Не можеш да предадеш дори и най-малкия страх на пилота.“

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„Все пак отделих час-два, за да обмисля всичко, защото това е голяма промяна. 24 часа по-рано бях на фестивал и танцувах, така че трябваше да се върна в рали режим!“

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Снимки: Gettyimages