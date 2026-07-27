Себ Ожие отново ще работи с навигатора, с който спечели 8 титли в WRC

Отборът на Тойота обяви, че Себастиен Ожие отново ще работи с Жулиен Инграсия, с когото спечели осем от своите девет титли в Световния рали шампионат (WRC) по време на предстоящото този уикенд рали „Финландия“.

Julien Ingrassia will step out of retirement this week to cover for Vincent Landais, who will miss @RallyFinland on personal grounds: https://t.co/lDJrqSOqQS #WRC | #SectoRallyFinland pic.twitter.com/B1fv3H9wMr — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) July 27, 2026

Инграсия се оттегли от WRC в края на 2021 година, след като той и Ожие спечели за осми път световната титла. След това на пасажерското място до Бенджамин Веяс, който изкара по-малко от една година, оттегляйки се след рали „Каталуния“, което беше спечелено от него и Ожие. За Веяс това беше първата и до момента единствена победа в WRC.

На негово място дойде Венсан Ланде, с когото Ожие спечели своята девета титла през 2025 година, изравнявайки се със своя сънародник и съименник Себастиен Льоб. По лични причина обаче Ланде няма да може да вземе участие в рали „Финландия“ в края на тази седмица, а вместо него на пасажерската седалка до Ожие отново ще седна Инграсия.

Some news for Rally Finland:



Due to personal reasons, Vincent Landais will not compete this week 🙏



We’re pleased to welcome back 8-time world champion Julien Ingrassia for a one-off return alongside @SebOgier 🤝#ToyotaGAZOORacing #WRC #RallyFinland pic.twitter.com/6uGt2YYalE — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) July 27, 2026

Тандемът Ожие-Инграсия има спечелени общо 54 победи в 168 ралита в WRC между 2008 и 2021. Първата победа на дуото дойде в Португалия през 2008, а последна в Монца през 2021, последното рали, в което Ожие и Инграсия си партнираха.

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Снимки: Gettyimages