Ще помогнат ли новите отсечки във Финландия на Солберг?

Пилотът на Тойота Оливър Солберг е на мнение, че новите отсечки в рали „Финландия“, което е този уикенд, може да му помогнат в битката за победата.
За последно Солберг кара във Финландия с Rally1 автомобил през 2022 година, като тогава беше пилот на Хюндай. Но ралито се превърна в пълен провал за Оливър – той катастрофира още в първата отсечка и състезанието за него приключи на 300 метра след старта.
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Оттогава насам Оливър успя да съживи кариерата си – той спечели световната титла в WRC2, има две победи в WRC във Финландия, както и две победи с Rally1 автомобил.
„Тогава беше много труден период за мен – обясни Солберг. – Но това вече е част от историята, гледам само напред. Оттогава записах някои страхотни ралита в WRC2, натрупах много повече опит във Финландия, сега карам фантастичен автомобил, в който се чувствам комфортно. А това е най-важното.“
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Тази година маршрутът на рали „Финландия“ включва няколко нови етапа и Оливър смята, че тъй като има най-малко опит в това рали в Rally1 категорията, тази промяна ще му помогне.
„Когато караш срещу финландците и опитни пилоти като Еванс, Ожие и Така, които имат много опит с тези коли във Финландия, не е лесно – обясни Солберг. – Затова и новите етапи са важни. Може би финландците познават и тези пътища, но аз съм уверен, че новите отсечки ще ни помогнат.
„Във Финландия е важно от старта да тръгнеш с правилния ритъм, нашата кола има широк оперативен прозорец. Предстои домашното рали на Сами Паяри, който спечели в Естония, но ако намерим някои малки разлики в настройките, имаме шанс за победата във Финландия.“
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Снимки: Gettyimages