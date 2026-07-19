Канкунен съветва Паяри: Навремето отивахме на вечеря и се напивахме здраво за победата!

Протежето на 4-кратния световен шампион Юха Канкунен Сами Паяри днес спечели първата си победа в WRC, след като беше начело от старта до финала на рали „Естония“. Сами е за втора година заводски пилот на Тойота в WRC и с днешния успех на практика влиза в голямата битка за световната титла.

Този сезон Сами вече има 1 победа и още 5 подиума - най-много от всички пилоти в Rally1 категорията.

Dreams become reality! 🏆



Sami Pajari and Marko Salminen secure their maiden WRC win after a brilliant weekend on the roads of Estonia. TAKE. A. BOW 👏#WRC | #DelfiRallyEstonia 🇪🇪 pic.twitter.com/vfV1rwRrne — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) July 19, 2026

Сами Паяри триумфира в рали „Естония“

„Чувството е фантастично. Тези бързи ралита са страхотни, защото победата винаги се решава от карането. Сами направи толкова чисто рали. Всеки има по един такъв уикенд от време на време, но наистина не може да се кара много по-чисто от това“, похвали го Канкунен пред rallyjournal.com.

Канкунен остана доволен и от представянето на целия отбор на Тойота. Оливър Солберг завърши втори, след като направи най-чистото си рали от доста време насам.

Паяри коментира първата си победа в Световния рали шампионат

Себастиен Ожие се нареди пети, докато лидерът в шампионата Елфин Еванс финишира шести, след като беше сериозно затруднен от стартовата си позиция в петък.

„Оливър също кара добре, а всъщност и целият отбор се справи. Лидерите в шампионата очевидно пострадаха от стартовите си позиции в петък и тук е трудно да се навакса това време, когато разликите са толкова малки“, каза Канкунен.

Сами Паяри е на две отсечки от първата си победа в WRC

Канкунен следи кариерата на Паяри от много години и винаги е бил един от най-силните му поддръжници. Първата победа на Паяри означаваше много и за него в личен план.

„Това е прекрасен момент. По пътя имаше сълзи и много стиснати зъби, а се налагаше да затягаме колана неведнъж. Това е фантастична награда за целия екип. Казах и по-рано, че сигурно сме направили нещо правилно тази година, защото всеки един от нашите пилоти спечели по едно или две ралита този сезон“, заяви Канкунен.

Идеалният ден за Сами Паяри в Естония: 7 първи места в 7 отсечки

Паяри контролираше рали „Естония“ от началото до края и на практика не допусна грешки. Настройките на автомобила също бяха перфектни от самото начало.

„Той нито веднъж не се оплака от колата. Постоянно повтаряше: „Просто я оставете така“. Разбира се, сменихме всички обичайни части, спирачки и всичко останало, но не се наложи да променяме нищо по автомобила през целия уикенд.“

Канкунен предрече скорошна победа за Паяри

За първи път в кариерата си Паяри завърши съботния ден със солидна преднина в генералното класиране. Въпреки това Канкунен не забелязал никакви признаци напрежението да му се отразява.

„Ни най-малко. Пътувах с него обратно към хотела в събота вечер и по нищо не можеше да се каже, че има нещо различно. Той просто казваше: „Сега ще поспим и утре излизаме да го направим отново“, разкри Канкунен.

Канкунен спечели четири титли от Световния рали шампионат и 23 ралита по време на знаменитата си кариера. Като всеки пилот обаче, той също е имал първа победа.

Това направи момента идеален да попитаме ветерана как трябва да се отпразнува първи успех в WRC.

„По-добре да не казвам“, отговори първоначално Канкунен, преди да промени решението си.

„Навремето отивахме на вечеря и се напивахме здраво, и това беше. Имайте предвид, че това беше преди около 40 години“, засмя се Канкунен.

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Снимки: Gettyimages