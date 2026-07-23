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Тиери Нювил и Адриан Формо все още не са сигурни за бъдещето си в WRC, продължават да чакат решението на Хюндай

  • 23 юли 2026 | 15:44
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Тиери Нювил и Адриан Формо все още не са сигурни за бъдещето си в WRC, продължават да чакат решението на Хюндай

Тиери Нювил и Адриан Формо все още не са сигурни за бъдещето си в Световния рали шампионат WRC и продължават да чакат финално решение на Хюндай за следващия сезон. Корейският производител, който кара с германски лиценз, не желае да конструира изцяло нов автомобил за техническите регулации догодина и така оставащата опция е Rally2 машина.

Хюндай е отворен към подобренията на Rally2, които ще приближат тези автомобили много повече до WRC, отколкото сега. Отборът обаче чака още информация от ФИА.

"Ще получим повече данни съвсем скоро, но за момента позицията ни е непроменена. Фокусирани сме предимно върху този сезон и след това върху тестовете на Rally2 автомобил. Третото тримесечие ще бъде много натоварено за нас. Няма да правим нов автомобил, но има много части, които трябва да бъдат произведени. Практически това ще бъде нова машина", каза спортният директор на отбора Андрю Уитли.

Нювил заяви за Моторспорт: "Производителят все още не се е произнесъл официално. Ще има много възможности пред мен и със сигурност не съм приключил с шампионата, просто не съм сигурен какво ще се случи през 2027. Целта ми е да остана в Хюндай, но не знам под каква форма".

Формо се завърна на подиума през миналата седмица в Рали Естония, заемайки третото място.

"Ще се състезавам по познатия начин до декември и тогава вече не знам. Ако трябва да правя една година в Rally2 и после да се върна в Rally1, тогава няма проблем. Себастиан Ожие го направи през 2012 и една година наистина изглежда окей. Ако обаче говорим за две или три, тогава не е добре. Мисля, че заслужавам Rally1 автомобил", заяви Формо.

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