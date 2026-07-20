Оливър Солберг разкри какво е довело до успешния финал в Естония

Оливър Солберг завърши на 19,5 секунди зад съотборника си в Тойота Сами Паяри, който спечели първата си победа в кариерата си в Световния рали шампионат в рали "Естония".

Солберг беше най-бързият пилот както в пауър стейджа, така и в класирането за „Супер неделя“, като на финала на уикенда спечели само с една точка по-малко от победителя в ралито Паяри.

Three of the last four first-time WRC winners have claimed their maiden win in Estonia 🤯#WRC | #DelfiRallyEstonia 🇪🇪 pic.twitter.com/oqnSKjOiae — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) July 20, 2026

Сами Паяри триумфира в рали „Естония“

Рали "Естония" донесе на Солберг и резултата, който той търсеше след поредица от трудни състезания, в повечето от които отпадна заради свои грешки и катастрофи.

„Наистина съм щастлив от резултата този уикенд. Имахме няколко трудни ралита, така че беше важно да се върнем на подиума. През целия уикенд изграждахме увереността и темпото си стъпка по стъпка“, заяви Солберг пред след състезанието.

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Шведът призна, че чистото му темпо не е било на нивото, което е искал по време на събитието, но остана доволен от цялостното развитие на уикенда. За разлика от няколко ралита по-рано през сезона, този път той избегна грешките и завърши състезанието без инциденти.

„Скоростта никога не беше съвсем перфектна, но най-важното беше да имаме чист и постоянен уикенд и отново да намерим доброто усещане. В неделя успях да увелича малко темпото и да спечеля максимален брой точки, така че съм наистина доволен.“

Паяри коментира първата си победа в Световния рали шампионат

Рали "Естония" заема специално място в кариерата на Солберг. Именно там той сензационно спечели първата си победа в най-високия клас на Световния рали шампионат миналата година.

„Обичам това рали и обичам тази страна. Хора от цял свят идват тук, за да изживеят това невероятно събитие, и това е фантастично“, каза той.

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Снимки: Gettyimages